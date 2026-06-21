Local do projeto que prevê moradias transitórias para pessoas em situação de rua em Caxias muda de endereço

O projeto Cidade Recomeço, que prevê moradias transitórias para pessoas em situação de rua, deve ser instalado em um novo endereço em Caxias do Sul. Antes previsto para o bairro Mattioda, o planejamento passa a ser no Complexo Cinquentenário, mais próximo à área central.

Conforme a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, as moradias devem ficar em terreno próximo à Casa São Francisco, ao Centro Pop Rua e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas Sul). A proximidade com esses serviços foi um dos motivadores para a troca de endereço.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e prevê investimento de R$ 10 milhões do Estado para o município. Ele também deve ser instalado em Santa Maria, Porto Alegre e Pelotas.

Ainda segundo a assessoria da pasta de assistência social caxiense, o projeto está na fase de questões técnicas relativas ao terreno. A pasta prevê que após a conclusão dessa etapa, as instalações devem começar. Contudo, ainda não existe um prazo para isso.

Inicialmente, o Estado fez o repasse de R$ 750 mil para o município executar melhorias no terreno. A assessoria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informa que a equipe técnica trabalha com a projeção de ter as instalações neste ano. A comunicação destaca que o projeto segue ativo e em andamento.

Em visita ao município em fevereiro, o ex-secretário estadual de Desenvolvimento Social Beto Fantinel afirmou que a expectativa da pasta era a instalação no primeiro semestre e o início dos atendimentos neste ano. Contudo, na época, o projeto estava previsto para o Mattioda. Apenas depois houve a troca de endereço. Hoje, a pasta é liderada por Gustavo Segabinazzi Saldanha.

Na época, foi anunciado que o projeto tinha a previsão de instalar 60 módulos, de 18 metros quadrados cada, no município. A iniciativa é inspirada no Programa Reencontro, de São Paulo (SP). O objetivo é a saída qualificada da situação de rua, com acompanhamento de uma equipe técnica por 24 horas.

Cidades Recomeço

O investimento total do repasse para as quatro cidades participantes será de R$ 40 milhões por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Em São Paulo (SP), o Programa Reencontro constituiu a chamada Vila Reencontro com essas unidades. No programa paulista, há ações integradas ao programa com atendimentos em áreas como assistência e desenvolvimento social, direitos humanos e cidadania, saúde, trabalho e renda, educação, segurança alimentar e nutricional.

Além das moradias transitórias, os ambientes devem contar com refeitório, área de convivência, praça e outros espaços de integração social.