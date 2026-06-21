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Local do projeto que prevê moradias transitórias para pessoas em situação de rua em Caxias muda de endereço

Cidade Recomeço tem investimento de R$ 10 milhões por parte do Estado. Instalação estava prevista para o Mattioda e deve acontecer agora no Complexo Cinquentenário

Bruno Tomé

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