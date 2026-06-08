Licitação do Canaliza Caxias é suspensa pela prefeitura após Ministério Público questionar formato

A licitação da primeira etapa do Canaliza Caxias, cuja abertura das propostas estava prevista para a próxima quarta-feira (10), foi suspensa. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta segunda-feira (8). Entre os motivos estão apontamentos feitos pelo Ministério Público, que questionou o formato do edital, concentrado em um único lote com 16 obras diferentes.
Segundo Reinaldo Toscan Neto, diretor do Escritório de Projetos da Secretaria de Obras (SMO), após revisão técnica, o processo foi reestruturado. As 16 obras serão agrupadas por regiões onde estão previstas. A princípio, cinco lotes de obras deverão ser formados.
A prefeitura informou que não há previsão de quando o novo edital será publicado. Contudo, a expectativa é que a licitação dos cinco lotes saia ainda em junho.
— Com o pedido do Ministério Público entendemos que era pertinente a separação, até porque já tínhamos feito uma pesquisa de mercado e verificamos que poucas empresas teriam capacidade operacional para executar o lote — explica.
Com isso, a expectativa da prefeitura é que o processo seja mais assertivo e atraia mais empresas interessadas em participar.
O edital havia sido reformulado após revisão técnica da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), que integrou obras de drenagem e esgotamento sanitário para evitar novas intervenções nas vias.
Lançado há um ano, o Canaliza Caxias foi anunciado como o maior pacote de obras da história da cidade e promete solucionar cerca de 90% dos pontos de alagamento. O projeto reúne 80 intervenções em 35 bairros, com investimento superior a R$ 200 milhões, com recursos do Samae.
A primeira etapa, de um total de quatro, previa 16 obras, com cerca de R$ 30 milhões em intervenções e mais R$ 10 milhões em pavimentação. Com a mudança no formato da licitação, o início dos trabalhos deve ser adiado.
Confira as vias previstas para receber as obras da primeira etapa
Intervenções de drenagem e esgotamento sanitário
- Av. Belvedere - bairro São Luiz
- Rua Angelina Cipriani - bairro Cidade Nova
- Rua Antonio Guido Perottoni - bairro Santo Antônio
- Rua Cruzeiro - bairro Cruzeiro
- Rua Dr. José Caetano de Melo Filho - bairro Fátima
- Rua Giácomo Zatti - bairro Fátima
- Rua Marieta Germani - bairro Fátima
- Rua Luiz Lavratti - bairro São Caetano
Intervenções de drenagem
- Rua Thereza Dal Canale Zugno - bairro Planalto Rio Branco/Charqueadas
- Rua Camilo Marcantonio - bairro Floresta
- Rua Caramuru - bairro Pioneiro
- Rua Claudir Belenzier - bairro Centenário
- Rua Clemente Barbieri - bairro São Leopoldo
- Rua Deonilo Zanella - bairro Santa Catarina
- Rua Pedro Girardi - bairro Santa Catarina
- Rua Conde D'Eu - bairro Bela Vista