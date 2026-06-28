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Jovem morre após veículo bater em carro e parar em árvore no centro de Caxias do Sul 

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Floriano e Bento Gonçalves, na madrugada deste domingo

Pedro Zanrosso

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