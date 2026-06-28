Jovem morre após veículo bater em carro e parar em árvore no centro de Caxias do Sul 

Um jovem de 23 anos morreu na madrugada deste domingo (28), em Caxias do Sul, após colidir o carro que conduzia contra outro automóvel e parar em uma árvore no centro da cidade.

O acidente foi registrado às 2h30min, na esquina das ruas Marechal Floriano e Bento Gonçalves.

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A vítima, que estava em um Corsa, foi identificada pela Polícia Civil como Igor Ferreira Pimentel.

Uma passageira de 24 anos que também estava no veículo precisou ser retirada das ferragens e foi encaminhada consciente ao Hospital Pompéia.

Com a colisão, o Corsa conduzido por Pimentel parou em uma árvore da Rua Marechal Floriano. O jovem morreu no local.