Jovem de 20 anos morre em acidente de trânsito em Caxias do Sul

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente de trânsito no bairro Castelo, em Caxias do Sul, na manhã desta terça-feira (9). A colisão envolveu um Renault Clio e uma Mercedes-Benz B200, na Rua Governador Euclides Triches, por volta das 7h30min.
Segundo a Polícia Civil, a vítima era motorista do Clio e morreu no local. Ela foi identificada como Rayane Camila Fernandes Kunz, natural de Caxias do Sul.
A condutora da Mercedes, uma mulher de 51 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. De acordo com a Brigada Militar (BM), houve uma colisão lateral, seguida de saída de pista. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram removidos e o trânsito liberado.