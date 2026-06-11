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Infraero passará a administrar o aeroporto de Caxias do Sul

Informação foi confirmada pela prefeitura em nota encaminhada nesta quinta-feira. Período de transição durará 120 dias

Marcos Cardoso

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