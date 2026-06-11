Infraero passará a administrar o aeroporto de Caxias do Sul

Prefeitura havia assumido a outorga em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, assumirá a administração, operação e exploração do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. A portaria com a determinação do Ministério de Portos e Aeroportos foi publicada no Diário Oficial da União na noite desta quarta-feira (10), com data de 1º de junho.

A transição entre a administração do município e a empresa depende da assinatura das partes e deverá ser concluída no prazo de até 120 dias contados da data de publicação da portaria. Segundo o secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elói Frizzo, representantes da empresa devem vir a Caxias na próxima semana para agilizar a transferência.

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De acordo com o secretário, o município já trabalhava para repassar à administração do Hugo Cantergiani à Infraero. Entretanto, as obras até então realizadas no aeroporto foram realizadas em virtude de apontamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cujos técnicos estiveram na cidade novamente em maio.

— Essa decisão nos pegou bem no meio de um processo de obras e articulação com a Anac. Então, a orientação do prefeito é seguir normal, tocando as obras, pois interessa para a cidade que as coisas aconteçam no aeroporto e as cautelares sejam levantadas. E nesse meio tempo vamos amarrar as coisas com a Infraero — explica Frizzo.

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Entre as obras realizadas, em um investimento superior a R$ 8 milhões, provenientes de recursos do Governo do Estado, destinados, por exemplo, para a reforma do muro próximo à cabeceira sul da pista. Além disso, já foi concluída a recuperação da pista ainda em 2025. Em breve, deve ser licitada a ampliação do terminal de passageiros, outra demanda da Anac ao município, bem como reforço na segurança do aeródromo.

A prefeitura havia assumido a administração do Hugo Cantergiani em 2023, antes, a outorga era do Governo do Rio Grande do Sul.