Incêndio em apartamento deixa uma pessoa ferida em Caxias do Sul

Um incêndio deixou uma pessoa ferida em um apartamento na Rua Adamo de Quadro, no bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada no início da tarde deste domingo (14).
O fogo atingiu apenas uma unidade no quinto andar do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram causadas por uma lareira ecológica e consumiram o sofá na sala do apartamento.
A pessoa ferida foi conduzida para atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre a gravidade.