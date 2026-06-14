Incêndio em apartamento deixa uma pessoa ferida em Caxias do Sul

Fogo atingiu apartamento no quinto andar. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um incêndio deixou uma pessoa ferida em um apartamento na Rua Adamo de Quadro, no bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada no início da tarde deste domingo (14).

O fogo atingiu apenas uma unidade no quinto andar do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram causadas por uma lareira ecológica e consumiram o sofá na sala do apartamento.

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