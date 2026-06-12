Incêndio destrói lancheria no bairro Cohab, em Bento Gonçalves

Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio destruiu uma lancheria na Rua Joana Guindano Tonello, no bairro Cohab, em Bento Gonçalves, nesta sexta-feira (12), por volta do meio-dia.

Conforme os bombeiros, o local era uma edificação mista, com a lancheria no piso superior e uma moradia no piso inferior. O fogo não atingiu o pavimento inferior e a moradora não ficou ferida.

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Para o combate ao fogo, foram utilizados, aproximadamente, 1,2 mil litros de água. O local foi isolado pela guarnição do Corpo de Bombeiros para atuação da Brigada Militar (BM).