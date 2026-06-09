Incêndio destrói casa no bairro Aparecida, em Serafina Côrrea

Casa em que as chamas começaram ficou destruída. Serviço civil Auxiliar de bombeiro de Serafina Corrêa / Divulgação

Uma casa foi destruída e outra ficou danificada após um incêndio no bairro Aparecida, em Serafina Corrêa. A ocorrência foi atendida nesta terça-feira (9) pelo Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro (Scab).

As chamas começaram por volta das 13h e, quando a equipe chegou, o fogo já estava em estágio avançado na primeira residência. A intensidade do calor fez com que o incêndio se propagasse para o imóvel vizinho.

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O fogo foi controlado apenas por volta das 16h20min, evitando que outras casas próximas fossem atingidas. A residência onde o incêndio teve início sofreu danos severos, com comprometimento da estrutura. Já o imóvel ao lado teve prejuízos na cobertura e na lateral.