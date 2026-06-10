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Incêndio atinge área da ExpoBento e Fenavinho; programação está mantida

Fogo teria começado por volta das 3h desta quarta-feira e foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Um homem precisou ser encaminhado à Upa Botafogo para atendimento após inalar fumaça

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