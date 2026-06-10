Incêndio atinge área da ExpoBento e Fenavinho; programação está mantida

Incêndio no Pavilhão B. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Um incêndio atingiu o Pavilhão B da Fundaparque, em Bento Gonçalves, na madrugada desta quarta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco das chamas foi na área destinada à gastronomia da ExpoBento e Fenavinho, eventos que começaram no último dia 4 e seguem até domingo (14). A programação, que começa, nesta quarta, às 18h, está mantida, segundo a organização dos eventos.

No momento, uma perícia técnica é realizada para identificar as causas do incêndio, que começou por volta das 3h. Após a finalização desta etapa, serão iniciados os trabalhos de limpeza e reparo para a retomada das atividades no espaço afetado.

Logo na chegada ao pavilhão, ainda de madrugada, os bombeiros solicitaram o desligamento da energia elétrica para reduzir os riscos de choque e a possibilidade de propagação do sinistro. Simultaneamente, foi controlado um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), originário do sistema de abastecimento utilizado pelos expositores da área gastronômica.

Após a eliminação dos riscos iniciais, foi iniciado o combate ao incêndio. Na sequência, foram realizadas as operações de rescaldo.