Homem que morreu em acidente de trabalho no Snowland, em Gramado, soube na semana passada que seria pai 

"Como pessoa e amigo, ele era nota mil", resumiu o amigo de Kelvin, Geilson Júnior. Kelvin Tavares da Silva / Arquivo pessoal / Reprodução

Kelvin Tavares da Silva, 32 anos, vítima de um acidente de trabalho ocorrido na manhã de quarta-feira (10) no parque Snowland, em Gramado, vivia um momento especial da vida: havia descoberto recentemente que seria pai.

Morando na Serra há cerca de seis meses, ele era natural do Rio de Janeiro, mas chegou a morar em Natal (RN), onde fez amizades e conheceu a esposa. Um dos amigos mais próximos de Silva, Geilson Júnior, 31 anos, conta que os dois se conheceram há cerca de oito anos. Eles faziam crossfit juntos e, foi durante os treinos, inclusive, que Silva conheceu sua esposa. Além do crossfit, Kelvin era praticante de atividades físicas desde a juventude, quando treinava taekwondo.

Leia Mais Morre o funcionário que sofreu acidente de trabalho durante manutenção no parque Snowland, em Gramado

Segundo Geilson, o desejo de formar uma família era um dos grandes sonhos de Kelvin. A oportunidade de trabalho no Rio Grande do Sul surgiu recentemente, e ele decidiu se mudar para Gramado ao lado da esposa.

Conforme o amigo, Silva compartilhou a descoberta da gravidez da esposa nas redes sociais poucos dias antes do acidente:

— Ele (Kelvin) escreveu que já amava o bebê, mesmo sem ainda ter visto o rostinho dele ou dela.

Além da esposa, Kelvin deixa a mãe e uma irmã.

Nas redes sociais, Kelvin costumava publicar conteúdos voltados à motivação pessoal e ao desenvolvimento humano. Segundo Geilson, esse era um projeto que ele pretendia expandir.

— Depois que ele viajou, perguntou se eu poderia ajudá-lo com mensagens, sugestões de livros e outras ideias. Ele queria fazer vídeos motivacionais — relata.

Para o amigo, a principal característica de Silva era a forma como tratava as pessoas.

Kelvin (E) e o amigo Geilson (D) durante os treinos de crossfit. Geilson Júnior / Divulgação

A despedida de Kelvin acontece a partir das 17h da quinta-feira (11) na Sala 03 do Crematório de Canela. Já o sepultamento está previsto para às 9h da sexta-feira (12), no Cemitério da ACM.

Relembre o acidente

Kelvin Tavares da Silva morreu após sofrer um grave acidente de trabalho na manhã de quarta-feira (10), durante serviços de manutenção em uma esteira na área técnica do parque Snowland, em Gramado.

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a roupa do trabalhador foi puxada pelo equipamento enquanto ele realizava a manutenção. O acidente provocou uma laceração na região da axila, com intensa perda de sangue. Parte das roupas foi arrancada, contribuindo para um quadro de hipotermia.

Ele também sofreu traumatismo cranioencefálico, o que indica a possibilidade de uma queda no momento do acidente. Kelvin chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital de Gramado, mas não resistiu aos ferimentos.

Em inspeção realizada no local, o Ministério do Trabalho constatou que a esteira permanecia em funcionamento durante a manutenção. O órgão elabora um laudo sobre as circunstâncias do caso.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil também estiveram no parque. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente. Até o momento, não foram apontados indícios de risco à segurança dos visitantes, motivo pelo qual o parque não foi interditado.

Nota da Gramado Parks

Em nota enviada nesta quinta-feira (11), após a confirmação da morte, o Snowland afirmou que está prestando assistência à família e apoio aos colegas de trabalho. A empresa também informou que colabora com a apuração das circunstâncias do acidente pelas autoridades e reiterou que o parque segue operando normalmente, já que o caso ocorreu em uma área operacional restrita, sem acesso ao público. Confira a íntegra:

"O Snowland lamenta profundamente o falecimento de um colaborador em decorrência de um acidente ocorrido em uma área operacional restrita do parque, sem acesso ao público.

A empresa está prestando toda a assistência necessária aos familiares e oferecendo apoio aos colegas de trabalho neste momento de tristeza. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, com total colaboração do Snowland.

O parque opera normalmente, uma vez que o acidente ocorreu em área isolada das atividades destinadas aos visitantes, sem qualquer impacto à segurança do público.

O Snowland expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas do colaborador e manifesta suas mais sinceras condolências."











