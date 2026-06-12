Homem morre no hospital após se envolver em acidente de trânsito em Farroupilha

Depois da colisão, automóvel conduzido pela vítima bateu em uma pilha de tijolos. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 69 anos que sofreu um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira(11), em Farroupilha, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele foi identificado como Urbano Antônio Ziolkoswski. O acidente foi registrado às 19h40min na Rua Ranieri Petrini, no bairro 1º de Maio.

Leia Mais Caminhão que transportava frutas tomba na RS-813 em Farroupilha

De acordo com o boletim da Brigada Militar, Ziolkoswski conduzia um automóvel Fiat Idea que colidiu em um Renault Clio. No outro automóvel, o motorista de 33 anos e a passageira, de 38, também precisaram de atendimento médico.