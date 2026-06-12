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Homem morre no hospital após se envolver em acidente de trânsito em Farroupilha

Colisão entre dois automóveis aconteceu no na noite desta quinta-feira no bairro 1º de Maio

Pedro Zanrosso

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