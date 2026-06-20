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Homem morre após ser atropelado na RS-122, próximo ao acesso a Forqueta, em Caxias do Sul 

Vítima atravessa a rodovia quando foi atingida por caminhão. Outros veículos teriam colidido contra ele após o primeiro impacto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS