Homem morre após ser atropelado na RS-122, próximo ao acesso a Forqueta, em Caxias do Sul 

Um homem de 60 anos morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (19) em Caxias do Sul. O acidente aconteceu no km 65 da RS-122, próximo ao acesso ao bairro Forqueta.

De acordo com Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, chovia no momento. Um caminhão semirreboque seguia no sentido Farroupilha – Caxias do Sul quando atingiu a vítima, que atravessava a rodovia.

Após o impacto inicial, o homem teria sido atingido por outros veículos que passavam pelo local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que não indicou consumo de álcool. O veículo teve apenas danos leves e o condutor não se feriu.

Equipes da concessionária CSG, da Polícia Rodoviária e do Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada.







