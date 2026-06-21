Homem morre após colisão de carro contra árvores na RS-129, em Serafina Corrêa

Acidente foi às 4h30min deste domingo. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 28 anos, identificado como Luciano Araújo Oliveira, morreu após colidir o carro que conduzia contra árvores às margens da RS-129, em Serafina Corrêa, na madrugada deste domingo. De acordo com Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab), o caso foi registrado por volta das 4h30min próximo ao bairro Aparecida, no km 149.

Segundo os bombeiros, o homem era motorista de um Volkswagen Gol, e teria saído da pista e colidido contra as árvores. Ele morreu no local.

Uma jovem de 18 anos que era passageira do veículo conseguiu sair do carro após o impacto e deslocou-se até uma residência próxima para solicitar socorro, conforme os bombeiros. Posteriormente, foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico.

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