Homem de 26 anos, natural de Belém, morre atropelado na RS-453, em Farroupilha

Um homem identificado como Carlos Renan da Silva Santigado, de 26 anos, morreu após ser atropelado na RS-453, em Farroupilha. O acidente foi registrado na noite de domingo (14), por volta das 21h40min, no km 109 da rodovia. A vítima era natural de Belém, no Pará.

Segundo informações encaminhadas pelo delegado Fernando Cruz Alexandre, o primeiro atendimento foi feito pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar (GPRv) de Garibaldi. Segundo o registro policial, a vítima estava sobre a pista no sentido Farroupilha–Bento Gonçalves quando foi atingido por um Ford Focus. Ele morreu no local.

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