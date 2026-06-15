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Homem de 26 anos, natural de Belém, morre atropelado na RS-453, em Farroupilha

Vítima foi identificada como Carlos Renan da Silva Santigado. O acidente foi registrado por volta das 21h40min de domingo, no km 109 

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