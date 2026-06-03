Grupo RBS marca presença na ExpoBento e na Fenavinho, em Bento Gonçalves. Crédito: Neimar De Cesero, Agência RBS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Reforçando sua proximidade com a Serra gaúcha, o Grupo RBS marca presença na 34ª edição da ExpoBento e na 21ª Fenavinho. Os eventos ocorrem juntos entre os dias 4 e 14 de julho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Fundaparque). No local, o público poderá acompanhar a transmissão de programas e aproveitar um espaço de descanso exclusivo da empresa, equipado com poltronas e carregadores de celular.

A programação começa na quinta-feira (4), às 14h, com a transmissão do programa 92 no Pique, da 92, com Mauri Grando, diretamente do evento. Logo depois, às 15h, a Atlântida Serra assume o comando com o Tá Vazando, apresentado por Dani Fanti e Tiaguinho.

Na sexta-feira (5), a Caravana do Jornal do Almoço, com a repórter Débora Padilha, mostra as principais atrações da feira na RBS TV. A partir das 11h, a Gaúcha Serra transmite o Chamada Geral, com Alessandro Valim. À tarde, a partir das 16h, a Atlântida Santa Cruz comanda os programas Tá Vazando e Vibe Sunshine, com Nairo Orlandi. No sábado (6), a partir das 8h, os comunicadores Mariana Ceccon, Tiago Bitencourt e Paulo Germano apresentam o Supersábado, da Gaúcha, direto do parque.

Mais conteúdos sobre os eventos serão veiculados ao longo dos dias em GZH, Zero Hora e Pioneiro.

Confira a programação da RBS nos eventos:

Quinta-feira, 4 de julho

14h – 92 no Pique (92) – Local: Espaço RBS

15h – Tá Vazando (Atlântida Serra) – Local: Bodegão

Sexta-feira, 5 de julho

11h – Chamada Geral (Gaúcha Serra) – Local: Palco Multicultural

11h45min – Caravana do Jornal do Almoço (RBS TV) – Local: Bodegão

16h – Tá Vazando e Vibe Sunshine (Atlântida Santa Cruz) – Local: Espaço RBS

Sábado, 6 de julho