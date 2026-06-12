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Dia dos Namorados
Notícia

Gramado reúne história e romantismo com a sequência de fondue que encanta os turistas

Combinação de queijo e vinho atravessou séculos e hoje é símbolo de aconchego na Região das Hortênsias

Ana Júlia Griguol

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