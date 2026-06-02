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Golpe do falso advogado: ferramenta criada em Caxias do Sul ajuda a rastrear criminosos

Sistema desenvolvido pelo criminalista Leonel Ferreira usa inteligência artificial e automações para identificar criminosos, avisar advogados e acelerar denúncias contra perfis falsos em redes sociais

Pablo Ribeiro

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