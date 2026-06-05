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Clássicas da Serra
Notícia

Gelato da corte, nhoque de uva, arena gamer e mais: delícias e atrações que chamam atenção na ExpoBento e Fenavinho 

Festas seguem até 14 de junho no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Além disso, são mais de 500 expositores e 90 apresentações artísticas, separados em espaços para comércio, moda, agroindústrias e gastronomia

Bruno Tomé

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