Gelato da corte, nhoque de uva, arena gamer e mais: delícias e atrações que chamam atenção na ExpoBento e Fenavinho 

Nhoque com farinha de casca de uva, vendido na Fenavinho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um nhoque roxo, produzido com farinha de cascas de uva, ou um gelato produzido com a corte de imperatriz e damas de honra da festa. Essas são algumas das delícias que chamam atenção na 34ª ExpoBento e na 21ª Fenavinho. As festas seguem, em conjunto, até 14 de junho no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Na Fundaparque, desde a última quinta-feira (4) são mais de 500 expositores e uma projeção de negócios de mais de R$ 60 milhões. Apenas no primeiro dia, as festividades atraíram mais de 30 mil pessoas.

O público encontra produtos de segmentos como vestuário, veículos, comércio, indústria e agroindústria — que neste ano tem um recorde de oferta, com 69 expositores, que trazem de queijos e embutidos a pães, cucas e vinhos, passando por doces, geleias, conservas, molhos e antepastos.

Agroindústria tem recorde de expositores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já entre as atrações artísticas são pelo menos 90 apresentações. Ao mesmo tempo, há espaços como a Arena Gamer, que traz campeonatos como o de Fifa, popular game de futebol.

Novidades da edição chamam atenção

A gastronomia e os rótulos de vinhos e espumantes premiados da Serra podem ser encontrados no espaço da Fenavinho. É lá que um dos pratos oferecidos vem chamando atenção: um nhoque produzido com farinha de cascas de uva.

Daniela Bellé e o nhoque com farinha de casca de uva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A novidade é da rede de restaurantes Di Paolo. A sócia da Di Paolo Alimentos, Daniela Bellé, explica que o produto foi pensado especialmente para a Fenavinho. O uso da uva ainda tem a relação com a Serra. O desenvolvimento levou cerca de sete meses.

— Nós adicionamos a farinha da casca da uva e ele tem um grande poder nutricional, rico em fibras e antioxidantes. Ele carrega todos os benefícios da uva também. Ficou um produto bonito, saboroso e nutritivo — detalhou.

Entre as sobremesas, na Cosí Gelato, um dos sabores também vem se destacando. No primeiro dia, todo o estoque foi vendido.

O gelato desenvolvido com a corte da Fenavinho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a seleção de sabores da imperatriz da Fenavinho, Laura Strozak, e das damas de honra, Yasmin Barbacovi e Graziele Miszevski, o mestre gelateiro Vinicius Buffon criou o Gioia Reale, um gelato de chocolate branco, calda de vinho e nozes.

Junto desse cardápio, o espaço da Fenavinho traz ainda vinícolas da Serra. Uma delas é a estreante A. Dequigiovanni, de Bento Gonçalves. Além de um posicionamento de marca, a participação tem uma ligação afetiva, uma vez que a história familiar se conecta com a festa.

Arthur, a noiva Patrícia Pedrotti e a linha de vinhos selecionados da vinícola. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A produção do vinho, como conta Arthur Dequigiovanni, vem desde quando os primeiros membros da família chegaram à Serra, há mais de 140 anos. Apesar de ser a primeira vez da vinícola, a família sempre participou da festa.

— A Fenavinho está dentro do coração de todo o bento-gonçalvense. É a festa-mãe, é a referência para todos nós. Quando falamos em festa, quando falamos em vinho, não tem como não lembrar da primeira Fenavinho, que é icônica — destacou.

Telão para que visitantes possam se divertir na Arena Gamer. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No clima da Copa do Mundo

Entre as atrações nos corredores da Fundaparque, uma atrai o público jovem. Pela primeira vez, a festividade conta com uma Arena Gamer. Além de servir de espaço de entretenimento, com jogos como Valorant, Fortnite e Fifa, ou simuladores de corrida e óculos de realidade virtual, a ideia é também transmitir os jogos da Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira (11).

— O pessoal está usando esse espaço também para trocar figurinhas do álbum Copa — lembrou Jean Pegoraro, 30, proprietário da Star Games, que promove o espaço.

Jean Pegoraro no espaço da Arena Gamer. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Há ainda um campeonato de card games, como Pokémon. Neste sábado (6) ocorre um dos torneios mais aguardados, o de Fifa. As inscrições podem ser feitas por uma página da loja, na internet.

"As pessoas vêm para comprar"

Grande parte do espaço da ExpoBento é destinado para o comércio. Nos corredores voltados aos expositores, a expectativa é de melhorar as vendas em relação à última edição. Edegar Debiasi, 47, da Ferragem Debiasi, de Farroupilha, percebe que o visitante da feira chega com o objetivo de comprar — não apenas de pesquisar, como geralmente ocorre em eventos do tipo.

Debiasi, no estande da Ferragem Debiasi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Historicamente, a ExpoBento já tem esse conceito de ser uma feira que as pessoas vêm fazer compras — exclamou.

A loja trabalha com a venda de fogões à lenha, considerado o carro-chefe, com 90% das vendas, além de lareiras e calefatores. No primeiro dia, negócios já foram firmados, como esperado.

Adelaide aprova vendas no início da ExpoBento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No espaço destinado às malharias e lojas de roupas, a proprietária da Malharia Paniz, Adelaide Paniz, 61, percebeu que os clientes estão "decididos". O volume de vendas por consumidor está impressionando nesse início de edição. A empresa, também de Farroupilha, participa há mais de 30 anos da feira.

— No primeiro dia não teve, assim, muito tumulto de clientes, mas foram clientes ótimos. Foi muito bom de venda, todos os expositores ficaram muito felizes no final do dia — descreveu.

Expobento e Fenavinho