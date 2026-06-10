Funcionário do Snowland fica gravemente ferido após acidente de trabalho em Gramado; MTE fará inspeção no parque

Um funcionário do parque Snowland, em Gramado, ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho registrado na manhã desta quarta-feira (10). A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros por volta das 8h35min. Conforme a comunicação do parque, o espaço estava fechado para manutenção, sem a presença de visitantes.

Segundo informações repassadas ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima atua como manutencionista do parque e realizava um serviço em um equipamento ligado a uma das montanhas da atração quando aconteceu o acidente.

De acordo com os relatos preliminares, o trabalhador fazia a manutenção de uma esteira mecânica instalada na estrutura. Por circunstâncias que ainda serão apuradas, a esteira teria puxado a roupa do funcionário, provocando uma grave laceração na região da axila.

A vítima sofreu perda de sangue e permaneceu sem parte das roupas após o incidente, desenvolvendo um quadro de hipotermia. Ainda no local, entrou em parada cardiorrespiratória.

O trabalhador foi encaminhado em estado grave para atendimento hospitalar. Conforme as informações recebidas pelo MTE, a parada cardiorrespiratória foi revertida. No entanto, ele segue internado em estado crítico. A vítima também sofreu um traumatismo cranioencefálico, o que indica a possibilidade de uma queda durante o acidente.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que uma equipe realizará uma inspeção no parque para apurar as circunstâncias da ocorrência. A data dessa inspeção, porém, não foi informada até o momento. Segundo o gerente regional do MTE, Vanius Corte, dependendo da situação, pode haver a interdição de parte das instalações.