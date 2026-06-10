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Funcionário do Snowland fica gravemente ferido após acidente de trabalho em Gramado; MTE fará inspeção no parque

Manutencionista sofreu laceração grave na região da axila, entrou em parada cardiorrespiratória e foi socorrido em estado crítico; órgão não descarta interdição de parte das instalações após análise da ocorrência

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