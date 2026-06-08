FOTOS: Hospital de Caxias promove ação para chamar a atenção para imunização de bebês

A ação busca trazer uma reflexão sobre o Dia Mundial da Imunização. Andreia Boff Seroni / Oficina da Photo

Com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do cuidado coletivo, e de trazer uma reflexão sobre o Dia Mundial da Imunização, celebrado em 9 de junho, o Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, fez um ensaio fotográfico com os bebês que estão na UTI Neonatal.

A data é focada em conscientizar a população sobre a importância da vacinação como forma de manter a saúde em dia, especialmente a das criança que acabaram de nascer.

A imaturidade do sistema imunológico dos recém-nascidos, especialmente os prematuros, é um dos fatores que pode aumentar os riscos dos pequenos contraírem infecções, segundo a infectologista do Hospital Geral, Viviane Buffon: