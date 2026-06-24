Força-tarefa apreende mais de 1,5 tonelada de carne e outras mercadorias irregulares em Jaquirana

O maior volume de apreensões foi de carne. MPRS / Divulgação

Cerca de 1,5 tonelada de produtos impróprios para consumo foram apreendidos em dois supermercados de Jaquirana na tarde desta quarta-feira (24). Os estabelecimentos não foram interditados. A ação foi realizada pelo programa "Segurança dos Alimentos" do Ministério Público do RS.

O maior volume de apreensões foi de carne, sendo aproximadamente 1,5 tonelada em somente um estabelecimento. No outro, foram cerca de 30 quilos de mercadorias irregulares. Os agentes flagram grande quantidade de produtos com prazo de validade vencido e sem comprovação de procedência.

Também foram identificados problemas de temperatura no armazenamento e a comercialização de produtos com inspeção municipal de Santa Catarina, que não poderiam ser vendidos no Rio Grande do Sul.