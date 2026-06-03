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Flores da Cunha e Caxias do Sul terão bloqueios de trânsito devido às celebrações de Corpus Christi; confira os locais

Apesar do incêndio que destruiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, estão mantidas as confecções dos tradicionais tapetes. Enquanto isso, no maior município da Serra os fiéis percorrem a tradicional procissão, após a missa campal

Augusto Martins

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