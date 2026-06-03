Flores da Cunha e Caxias do Sul terão bloqueios de trânsito devido às celebrações de Corpus Christi; confira os locais

Em Flores da Cunha, as ruas centrais ficam interrompidas ao trânsito de veículos entre quinta-feira (4) e segunda-feira (8). Porthus Junior / Agencia RBS

As celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira (04) irão ocasionar bloqueios de trânsito nas cidade de Caxias do Sul e Flores da Cunha.

Em Caxias, as intercorrências serão no Centro, com os agentes de trânsito interrompendo a passagem de veículos, a partir das 13h, na Rua Sinimbu, desde a Rua Visconde de Pelotas.

Leia Mais Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi, em Caxias

Após a missa campal, em frente à Catedral, às 14h30min, os fiéis percorrem a tradicional procissão descendo pela Rua Sinimbu, no sentido contrário, até a Marechal Floriano, passando pelo Hospital Pompéia e retornando à Igreja Matriz pela Avenida Júlio de Castilhos. Durante o percurso, fiscais de trânsito farão bloqueios pontuais desde a Rua Coronel Flores com a Sinimbu.

Leia Mais Uma semana após incêndio, comissão inicia planejamento para reconstruir Igreja Matriz de Flores da Cunha

Já em Flores em Cunha, as alterações no trânsito iniciaram nesta quarta-feira (3), a partir das 8h, para a confecção dos tapetes de serragem colorida, e seguem até a segunda-feira (8). As vias bloqueadas são: Avenida 25 de Julho, Dr. Montaury, John Kennedy e Borges de Medeiros.

Bloqueios também mudam chegada até Flores da Cunha

Para quem deseja ir até Flores da Cunha para aproveitar a programação de Corphus Christi é necessário ter atenção, pois os bloqueios de trânsito também alteraram as formas de ingresso na cidade.

Quem vêm de Caxias deve acessar a cidade pela Rua Frei Eugênio. Já para sair, é preciso acessar a Raimundo Montanari, depois a Professora Maria Dal Conte e, por fim, realizar a saída pela Rua Borges de Medeiros.

Para quem chega de Antônio Prado, deve seguir pela Avenida 25 de Julho, acessar a Rua Barros Cassal e, após, a Rua Raimundo Montanari.

Táxis também mudam de local em Flores da Cunha