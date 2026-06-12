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Cadê o sol?
Notícia

Final de semana será de tempo nublado na Serra; chuva retorna no domingo 

Temperaturas permanecem baixas, com mínimas de 8°C e máximas não ultrapassando os 16°C no sábado e domingo

Augusto Martins

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