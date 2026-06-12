Final de semana será de tempo nublado na Serra; chuva retorna no domingo 

O final de semana na Serra será marcado pelo retorno do tempo firme. O sol aparece entre nuvens, com a chuva retornando no domingo (14) à tarde, mas em baixos volumes e com curta duração. Os termômetros não passarão dos 14 ºC, em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.
De acordo com a Climatempo, as instabilidades que atingiram a região, provocando chuvas e ventos fortes durante a semana, perdem força.
A estabilidade no tempo começa no sábado (13), mas são esperadas quedas de até 2°C nas temperaturas máximas, por conta de uma massa de ar frio que avança sobre o Sul do Brasil. O clima será marcado pela continuidade do sol entre nuvens e a possibilidade baixa de temporais.
Já no domingo (14), a chuva retorna à tarde, persistindo até a noite, quando a instabilidade passa. As temperaturas não sobem muito na região, com mínimas chegando aos 8ºC e as máximas aos 13 ºC.