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Fim do táxi-lotação em Caxias do Sul é oficializado e serviço será extinto a partir de 1º de setembro

Decreto publicado no Diário Oficial revoga as permissões em vigor e confirma o encerramento das operações dos chamados "azuizinhos", após meses de debates sobre o futuro da modalidade

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