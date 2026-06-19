"Ficamos esquecidos": o drama do comércio que agoniza ao redor do aeroporto de Caxias com apenas três voos diários

Daniel Berria, proprietário de estacionamento privado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Numa sexta-feira de frio na Serra gaúcha, o cenário imaginado para o principal aeroporto da região é de uma movimentação intensa de turistas. No Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, o que acontece é justamente o contrário: um terminal praticamente vazio.

A contradição é que enquanto o aeroporto de Caxias está vazio nesta sexta-feira (19), a ocupação de Gramado de sexta a domingo (21) tem média de 70%, com pico de 80% no sábado (20), segundo dados do Sindtur, sindicato que representa hotelaria e gastronomia na região. O terminal está entre os mais próximos da Região das Hortênsias, sendo uma alternativa ao lado do Salgado Filho, em Porto Alegre.

Com três voos diários — quando algum não é cancelado —, o impacto não é sentido apenas no próprio no aeroporto. Ao redor, serviços como os de de estacionamento e alimentação sentem o impacto desde o fim das cheias em 2024, quando por alguns meses o Hugo Cantergiani tornou-se um terminal de esperança para o momento mais dramático enfrentado pelo Estado.

Naquele ano, o aeroporto recebeu mais de 450 mil passageiros — um recorde. Em 2025, o movimento foi de 344 mil pessoas.

Saguão do Aeroporto de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dois anos depois daquele episódio, o aeroporto caxiense opera dentro do que é permitido a partir das restrições da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O terminal está limitado a 42 operações semanais de pouso e decolagem. Os voos disponíveis são das companhias Latam, Gol e Azul.

Na próxima terça-feira (23), representantes da Infraero e o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, voam a Caxias para assinar a outorga de transferência da gestão do município para a empresa pública federal.

Cenário preocupante ao redor do aeroporto

Em estabelecimentos ao redor do Hugo Cantergiani, a queda foi sentida especialmente a partir do início deste ano. O proprietário do estacionamento New Parking, Daniel Berria, 48 anos, calcula uma redução de 50% do movimento.

Vagas sobram no estacionamento ao lado do aeroporto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para se ter uma ideia, Berria tem 200 vagas disponíveis. A média atual é de 25 veículos estacionados por dia. Antes da enchente, a média ficava entre 50 e 60 veículos por dia. Como resultado, o proprietário precisou reduzir a equipe. Uma alternativa para manter o negócio foi vender vagas para locadoras de veículos.

— Parou o aeroporto. Ficamos totalmente esquecidos aqui, ficando com esses três voos, o pessoal do comércio. Principalmente eu, com a parte do estacionamento, já sinto na hora que o pessoal acaba não pegando voo por aqui — conta Berria.

Além da falta de novas operações, impedidas pelas restrições da Anac, o relato é que os horários dos voos existentes também criam um vácuo na demanda. Após dois voos no fim da manhã, o último é no fim da tarde.

Quem mais sente com esse formato e a redução de voos é quem atua com alimentação, como Leandro Lino, 43, e Rodrigo Costa, 42, sócios do restaurante AirPort e da Prime Serra Store. Os horários disponíveis reduzem a procura por café da manhã ou almoço.

Costa comenta que dois voos a mais, como havia antes das enchentes, já faziam a diferença para as vendas. A partir da situação, os sócios também tiveram que demitir.

Rodrigo Costa em loja em frente ao aeroporto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outra situação mencionada por eles é que a diferença do horário da segunda para a última operação do dia cria um custo de hora extra para quem atua ao redor do terminal de Caxias.

— Vamos pegar, como exemplo, de meio-dia até as 16h50min. Nós temos quatro horas e meia sem nada, nada, nada. É muito tempo — desabafa Lino.

Com a Infraero assumindo o terminal, a esperança é de melhora. Mas, como Costa afirma com cautela, "é ver para crer".

Os horários dos voos

Azul : decola às 11h10min

: decola às 11h10min Latam : decola às 12h25min

: decola às 12h25min Gol: decola às 16h50min

Voos cancelados também impactam

Mais uma situação que impacta os estabelecimentos, conforme os relatos, são os cancelamentos de voos. Em junho, alguns partiram da Gol. Da metade do mês para o fim foram pelo menos quatro operações que não aconteceram — o horário da companhia aérea é o das 16h50min.

Conforme a direção do aeroporto, são cancelamentos já programados. A empresa não justifica para o terminal o motivo. Contatada, a Gol não explicou por que isso acontece.

Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Tínhamos antes da enchente cinco voos. Agora são três, com alguns cancelamentos. Claro que notamos bastante que os voos não vêm com muita gente — observa Berria.

Também existe a percepção dos empresários que Caxias não está incluída em agências de turismo como uma opção, especialmente como um caminho para aqueles que vão a Bento Gonçalves ou Gramado.

Em pesquisas por plataformas de turismo, o terminal de Caxias não aparece entre as opções ofertadas quando outras cidades da Serra são o destino final. No lugar, são oferecidos voos para Porto Alegre.

Já em empresas que oferecem serviços de transfer, como a Turistur Turismo, há opções a partir do aeroporto de Caxias. Nesse caso, segundo afirma o setor operacional da agência, os serviços geralmente são oferecidos diretamente ao cliente ou para outras empresas.

O que dizem as companhias aéreas

A Gol não respondeu os questionamentos sobre as operações no Aeroporto Hugo Cantergiani. Já a Azul e a Latam afirmaram que seguem com operações no terminal e que seguem avaliando novas oportunidades.

Azul

"A Azul informa que, como empresa competitiva, acompanha permanentemente os movimentos do mercado e avalia de forma contínua oportunidades de expansão e ajustes em sua malha aérea. No momento, não há previsão de novas operações para o aeroporto de Caxias do Sul (RS).

Atualmente, a Azul opera a rota entre os aeroportos de Caxias do Sul e Viracopos (SP) com 60 voos mensais, entre chegadas e partidas, e mais de 10,4 mil assentos. O aeródromo de Campinas, em São Paulo, é o principal hub da companhia e permite que aos clientes se conectarem a destinos nos Estados Unidos, América do Sul e Europa, além de mais de 60 localidades em todo o Brasil".

Latam

"A Latam Airlines Brasil informa que mantém sua operação regular de voos diários na rota São Paulo/Guarulhos-Caxias do Sul, preservando o volume de voos ofertados na mesma rota nos últimos dois anos.

Adicionalmente, a Latam ressalta que avalia todas as oportunidades para ampliar de forma sustentável a conectividade de sua malha aérea e qualquer nova operação será comunicada oportunamente".

Prefeitura segue com obras durante transição

Em entrevista quando a Infraero anunciou a decisão de assumir o terminal em Caxias, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elói Frizzo, afirmou que as obras realizadas no aeroporto devem seguir. Os trabalhos são realizadas em virtude de apontamentos da Anac, cujos técnicos estiveram na cidade novamente em maio.

Secretário de Trânsito de Caxias do Sul, Elói Frizzo. Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

— Essa decisão nos pegou bem no meio de um processo de obras e articulação com a Anac. Então, a orientação do prefeito é seguir normal, tocando as obras, pois interessa para a cidade que as coisas aconteçam no aeroporto e as cautelares sejam levantadas. E nesse meio tempo vamos amarrar as coisas com a Infraero — explicou Frizzo.

Entre as obras realizadas, em um investimento superior a R$ 8 milhões, provenientes de recursos do governo do Estado, destinados, por exemplo, para a reforma do muro próximo à cabeceira sul da pista. Além disso, já foi concluída a recuperação da pista ainda em 2025. Em breve, deve ser licitada a ampliação do terminal de passageiros, outra demanda da Anac ao município, bem como reforço na segurança do aeródromo.

A prefeitura havia assumido a administração do Hugo Cantergiani em 2023, antes, a outorga era do governo do Rio Grande do Sul.