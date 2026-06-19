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"Ficamos esquecidos": o drama do comércio que agoniza ao redor do aeroporto de Caxias com apenas três voos diários

Relatos de proprietários dos estabelecimentos, como estacionamento e restaurante, são de que as vendas caíram mais da metade em relação ao patamar de antes das cheias de 2024. Antes daquele episódio, terminal chegou a contar com cinco operações

Bruno Tomé

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