Festival Vinhos e Menarosto destina mais de R$ 42 mil à reconstrução da Igreja Matriz de Flores da Cunha

Espaço foi atingido por incêndio no fim de maio. Teto, vitrais e toda a parte interna foram destruídos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mais R$ 42.976,00 serão destinados à reconstrução da Igreja Matriz de Flores da Cunha. O valor é resultado do lucro obtido na 2ª edição do Festival Vinhos e Menarosto, realizada durante o feriado de Corpus Christi.

O montante foi divulgado nesta sexta-feira (19), nas redes sociais da Associação Comunitária Fenavindima. Após o incêndio que destruiu o telhado e parte da estrutura interna do templo, a prefeitura confirmou a realização do evento beneficente e a doação integral dos recursos.

— Mais do que um valor financeiro expressivo, esse resultado demonstra a força da união da nossa comunidade. Cada pessoa que participou do festival contribuiu para que a reconstrução avance, reforçando o espírito de solidariedade que sempre caracterizou o nosso povo — afirmou o prefeito César Ulian.

Paralelamente, a campanha de arrecadação por meio de PIX já soma cerca de R$ 555 mil. As doações seguem abertas e podem ser feitas pela chave igrejafloresdacunha@gmail.com, em nome da Associação Comunitária Fenavindima.

Conforme o empresário Neco Argenta, que lidera as ações de reconstrução, a igreja matriz deve ficar pronta para receber os fiéis em 24 de dezembro de 2027. Nesse período de um ano e meio, o templo irá passar por reforma e restauro.

Segundo Argenta, serão contratadas duas empresas: uma responsável pela elaboração dos projetos de reconstrução e outra pelo restauro do prédio. A expectativa é de que as obras tenham início no começo de julho.

Relembre o caso

O incêndio que destruiu a Igreja Matriz de Flores da Cunha aconteceu em 25 de maio. As chamas começaram no teto e se alastraram rapidamente, destruindo a cobertura e o interior do espaço religioso. Como o local estava fechado no momento, não houve feridos.

Equipes dos bombeiros de Caxias do Sul e Flores da Cunha atuaram no combate ao fogo durante toda a tarde. No fim do dia, o prédio foi interditado devido ao risco de colapso.

No dia seguinte, técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizaram a análise do local. Foi possível identificar que o incêndio teve início no teto, mas a causa ainda não foi determinada. O laudo deve ser concluído em até 30 dias.