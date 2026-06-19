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Festival Vinhos e Menarosto destina mais de R$ 42 mil à reconstrução da Igreja Matriz de Flores da Cunha

Valor arrecadado será somado aos R$ 555 mil já doados por PIX para reconstrução do templo atingido por incêndio. Previsão é de que o espaço esteja pronto para receber os fiéis em dezembro do ano que vem 

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