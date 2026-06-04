Festival do Vinho e Menarosto atrai visitantes e fortalece reconstrução da igreja matriz em Flores da Cunha 

Prato típico da gastronomia italiana é assado no Centro de Flores da Cunha e servido em porções aos visitantes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O aroma de carne assada preenche a Praça da Bandeira, no Centro de Flores da Cunha, neste feriado e fim de semana. Até domingo (7) moradores da região e visitantes terão a oportunidade de experimentar o menarosto, um dos pratos mais típicos da gastronomia regional.

Preparado ao longo de quatro horas, o prato exige técnica e experiência. É o que garante um dos responsáveis pelo preparo, que há mais de 20 anos participa da produção do prato em eventos comunitários.

— Menarosto bom precisa de experiência, bom tempero e o tempo certo para assar — revela Cleber Pauletti, 48 anos.

Segundo ele, a tradição veio na bagagem dos imigrantes italianos e remete aos assados de animais caçados. Com o tempo, a receita foi adaptada, mas manteve o caráter coletivo e festivo.

— Meu avô fazia, meu pai fazia. Me ensinaram e até hoje seguimos com esse prato em festas no interior e aqui, na celebração do Corpus Christi — conta.

Cleber Pauletti um dos responsávies pelo menarosto, vem de uma família de assadores. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pelo segundo ano, a prefeitura promove o Festival do Vinho e Menarosto, unindo vinícolas locais e o tradicional assado, que leva carnes de codorna, coelho, frango e porco, além de polenta ao molho.

Neste ano, o evento gastronômico tem carácter solidário, já que todo o lucro será revertido à reconstrução da igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes, destruída por um incêndio na semana passada.

As primeiras porções foram servidas na manhã da quinta-feira (4), logo após a celebração da missa e procissão de Corpus Christi. Quem garantiu sua porção e ainda experimentou pela primeira vez os pratos locais foi o autônomo mineiro Ronaldo Galã, de 64 anos, que está na Serra a trabalho.

— Descobri o evento essa semana. Estava na fila para comprar a ficha, meio desconfiado. Não sabia o que era a comida. Aí uma senhora do meu lado disse "pode comer sim, que você vai adorar". E era bom mesmo. Que tempero gostoso, que assado bem feito — conta.

Mineiro de Belo Horizonte, Ronaldo Galã experimentou pela primeira vez o menarosto e polenta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A venda dos pratos acontece nesta quinta em outros dois horários: às 14h e 18h. No sábado (6), a comercialização segue os mesmos horários, com início às 11h. O valor é R$ 20 a porção da polenta; R$ 40 reais a porção das carnes; ou R$ 60 porções dos dois pratos.

Mesas foram dispostas na Praça da Bandeira, onde as pessoas podem fazer as refeições acompanhadas pelas apresentações. Quem preferir pode retirar as porções para comer em casa.

Já no domingo, além dos horários das 11h e 18h, será servido ao meio-dia uma sequência de menarosto no Salão Paroquial. Além do assado o cardápio inclui macarrão, polenta frita, maionese, salada verde, pão colonial, vinhos branco e tinto de mesa, suco de uva, água, finalização com biscoito colonial e café.

São 500 entradas para o festival, com ingressos ainda disponíveis. O valor é de R$ 130 por pessoa. A compra pode ser feita no caixa, na Praça da Bandeira ou pelo WhastApp (54) 99612-2515.

Porções de polenta e do assado podem ser retiradas para comer na Praça da Bandeira ou para levar para casa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Confira a programação

Quinta-feira

Venda do menarosto e polenta: 14h e 18h

13h - Show com Fernando Luzs

15h - Show com Som Brasil

17h - Show com Banda Florentina

Sábado

Venda do menarosto e polenta: 11h, 14h e 18h

15h - Show com Maicon & Pontel

16h30min - Show com Mo' Blue

18h - Show com Cristine Band

Domingo

Venda do menarosto e polenta: 11h e 14h

12h - Almoço com sequência de menarosto no Salão Paroquial

13h - Show com Kimberly Lacerda

14h30min - Show com Grupo Regional

16h - Show com Andri & Hector