Geral

Segunda edição 
Notícia

Festival do Vinho e Menarosto atrai visitantes e fortalece reconstrução da igreja matriz em Flores da Cunha 

Evento que já estava programado para acontecer ganhou caráter solidário após o incêndio que destruiu a maior igreja da cidade. Os lucros arrecadados com a venda dos pratos serão revertidos para a reconstrução do espaço religioso  

Tamires Piccoli

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