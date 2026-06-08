Geral

Fé e religiosidade
Notícia

Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, terá distribuição de 50 mil pãezinhos

Programação no sábado vai reunir celebrações religiosas, almoço, bênçãos e procissão com a imagem do padroeiro da cidade

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS