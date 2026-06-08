Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, terá distribuição de 50 mil pãezinhos

Mais de 30 padarias e supermercados da cidade contribuíram para a produção e doação dos pães que serão entregues aos devotos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A distribuição de mais de 50 mil pãezinhos, a tradicional procissão pelas ruas centrais e uma série de celebrações religiosas vão marcar o dia festivo da 148ª Festa de Santo Antônio, neste sábado (13), em Bento Gonçalves. Considerada a festa religiosa mais antiga da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, a programação terá missas ao longo do dia, almoço festivo, bênçãos e confissões.

Com o lema Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos, inspirado na Campanha da Fraternidade deste ano, os festejos começam às 6h com a alvorada festiva, marcada pelo toque dos sinos do Santuário Santo Antônio. As missas serão celebradas às 7h, 8h30min, 10h, 15h e 18h.

O principal momento da programação ocorre às 15h, com a missa campal presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, em frente ao Santuário. Após a celebração, os fiéis participam da procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas centrais da cidade. Em caso de chuva, a missa será realizada no interior do templo e a procissão será cancelada.

Às 15h, ocorre a missa campal. Após, os fiéis participam da tradicional procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas centrais da cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ao meio-dia, o salão paroquial recebe o almoço festivo. Ainda restam ingressos à venda por R$ 100.

Durante todo o dia, equipes de voluntários distribuirão os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio no pátio do Santuário. Mais de 30 padarias e supermercados da cidade contribuíram para a produção e doação dos mais de 50 mil pães que serão entregues aos devotos. Os frades franciscanos também estarão disponíveis para bênçãos individuais e atendimento de confissões.

Trânsito terá bloqueios em ruas centrais

Motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito durante a realização das atividades. A partir das 19h de sexta-feira (12) serão bloqueadas as duas faixas da direita da Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Júlio de Castilhos e em frente ao Santuário Santo Antônio, para a montagem da estrutura da missa campal.

Já no sábado (13), a partir das 14h, haverá bloqueio total nos cruzamentos das ruas Júlio de Castilhos com Ramiro Barcelos, Marechal Deodoro com Saldanha Marinho e Dr. Antunes com Barão do Rio Branco. As restrições são necessárias para a realização da missa campal e da procissão. Durante a celebração, o acesso será permitido apenas em emergências.