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Festa da Uva 2026 registra lucro de quase R$ 100 mil

Balanço oficial, divulgado nesta quinta-feira, aponta receita de R$ 19,5 milhões. Realizada entre 19 de fevereiro e 8 de março, evento recebeu 708 mil visitantes

Pablo Ribeiro

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