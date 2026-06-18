Festa da Uva 2026 registra lucro de quase R$ 100 mil

Números foram divulgados pelo presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto. Neimar De Cesero / Agência RBS

A Comissão Comunitária da 35ª Festa Nacional da Uva apresentou, na manhã desta quinta-feira (18), no Centro de Eventos, o balanço oficial da edição de 2026. Realizada entre 19 de fevereiro e 8 de março, a festa recebeu 708 mil visitantes, movimentou R$ 19,59 milhões em receitas e encerrou as contas com um superávit de R$ 99.890.

Os números foram divulgados pelo presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, durante coletiva de imprensa. O levantamento também destaca os investimentos realizados na programação e na estrutura do evento.

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A receita total da festa chegou a R$ 19.591.836. Desse montante, R$ 8.126.154 vieram da captação de patrocínios, R$ 2.900.922 da venda de espaços comerciais e R$ 6 milhões do convênio firmado com a Prefeitura de Caxias do Sul. As despesas totalizaram R$ 19.491.946, resultando em um saldo positivo de R$ 99.890.

Ao todo, foram investidos R$ 1.598.488 na Operação Uva, responsável pela comercialização da fruta durante a festa. Já as atrações artísticas e o desfile cênico receberam R$ 1.995.121 em recursos. Os desfiles reuniram um público estimado em 110 mil pessoas ao longo das apresentações.

Durante a apresentação, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, destacou que o principal objetivo da Festa da Uva vai além do resultado financeiro:

— A Festa da Uva não é para dar lucro, mas para vender a imagem de Caxias do Sul para todo o mundo. Ela é muito mais do que um evento comercial.

O vice-prefeito Edson Nespolo também avaliou positivamente o balanço financeiro. Segundo ele, o fato de o evento encerrar praticamente sem déficit já representa um resultado comemorado pela organização.

— Se deu zero a zero, vamos comemorar — disse.

Nespolo também anunciou que a definição do novo presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva deve ocorrer até o fim de julho.

Festa ainda têm dívidas de edições anteriores

Apesar de encerrar a edição de 2026 com lucro, a Festa Nacional da Uva ainda convive com dívidas acumuladas de anos anteriores. O presidente da Comissão Comunitária, Fernando Bertotto, afirmou que os débitos seguem sendo reduzidos gradualmente, conforme entram novos recursos e são feitas negociações com fornecedores.

Segundo ele, parte da dívida é herdada de edições passadas e está sendo quitada de forma progressiva. Bertotto explica que os credores são empresas que prestaram serviços para a realização do evento e que todos acompanham o processo de pagamento:

— A gente não está deixando ninguém fora da conta. Todo mundo que é chamado para prestar o serviço vem porque sabe que a festa vai acontecer. Tem gente que ainda não recebeu e que vai receber, tem recursos que estão assinados em contrato que vão entrar.

O presidente também afirma que o lucro registrado em 2026 não elimina imediatamente o passivo financeiro, mas ajuda a diminuir o saldo devedor. Conforme ele, o objetivo é continuar reduzindo a dívida ao longo dos próximos eventos promovidos pela Comissão Comunitária, incluindo a Festa das Colheitas.

— A gente tem que pagar a conta, não tem como não pagar. Vamos reduzindo essa dívida ano após ano, festa após festa. Agora já estamos iniciando o processo da Festa das Colheitas, entram novos recursos e a gente vai quitando também esses credores — disse.

Receita e resultado da Festa da Uva de 2026