ExpoBento e Fenavinho, em Bento Gonçalves, se encerram com 282 mil visitantes e movimentam R$ 60 milhões

Próxima edição já tem data: 27 maio a 6 junho de 2027. Cesar Silvestro / Divulgação

Se encerram neste domingo (14) a 34ª ExpoBento e a 21ª Fenavinho, em Bento Gonçalves. Durante os 10 dias de programação, foram contabilizados mais de 282 mil visitantes, número que supera a edição anterior. Além disso, foram mais de R$ 60 milhões movimentados em negócios.

A feira multissetorial reuniu 520 marcas expositoras de diversos segmentos, como agroindústria, vinícolas, moda e gastronomia. Ao todo, foram 90 atrações artísticas e culturais que se apresentaram no Parque de Eventos.

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A solenidade de encerramento, na tarde deste domingo, também marcou a despedida da atual corte e a coroação da nova. A imperatriz do vinho Laura Caroline Pouluk Strozak e as damas de honra Yasmin Luiza De Lima Barbacovi e Graziele Miszevski se despediram dos cargos e coroaram a nova imperatriz do vinho, Alana Foresti, e as damas de honra Jéssica Bellé e Bianca Dall Agnol.