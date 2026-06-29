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Saúde bucal
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Estrutura para o novo centro de atendimentos odontológicos da Serra é inaugurada na UCS

Além disso, município recebeu kit para próteses dentárias. Expectativa é reduzir fila de espera com a entrega do material, mas data para início das consultas ainda não foi anunciada

Bruno Tomé

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