Estrutura para o novo centro de atendimentos odontológicos da Serra é inaugurada na UCS

Espaço funcionará na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Alexia Casara / Divulgação

A estrutura para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Regional foi inaugurada nesta segunda-feira (29) na Universidade de Caxias do Sul (UCS). O espaço contemplará atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) para 49 municípios da Serra. Contudo, uma data para o início das consultas ainda não foi informada.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que fará a regulação dos atendimentos, profissionais de outros municípios devem ainda ser capacitados para utilização do e-SUS, além de fluxos e protocolos.

Para implantação do CEO Regional, a União fez investimento de R$ 120 mil, além do custeio mensal de R$ 23 mil. Enquanto isso, o Estado faz o repasse para manutenção dos serviços.

O centro instalado na UCS será do Tipo I, oferecendo as especialidades de endodontia, periodontia, estomatologia, cirurgia bucomaxilofacial e odontopediatria. Já os atendimentos serão feitos por acadêmicos do curso de Odontologia, com a supervisão dos professores.

— Nós atuamos como cofinanciamento, é uma parceria entre o governo federal, o Estado do Rio Grande do Sul, o município de Caxias do Sul e a Universidade de Caxias do Sul, como polo. Esse engajamento é muito importante para que as ações deem certo — afirmou a assessora técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Iasmin Fares.

Entrega de kit para próteses

No ato de inauguração do CEO, também foram entregues os equipamentos necessários para a produção de próteses digitais. O serviço será disponível no Centro de Especialidades Odontológicas que funciona no prédio da SMS, no Centro. Caxias é a primeira cidade do RS a receber o chamado fluxo digital, em investimento de cerca de R$ 200 mil da União.

A expectativa conforme a pasta é de reduzir a lista de 1.630 pacientes que aguardam por uma prótese dentária. A implementação do atendimento deve acontecer após treinamento dos profissionais no serviço público.

O kit para o chamado fluxo digital contempla equipamentos como scanner, impressora 3D, ferramenta de lavagem e cura, notebook e nobreak, bem como os insumos para produção de próteses totais, parciais e placas oclusais previstos para um ano (resinas de impressão e pigmentos para caracterização de próteses). As próteses podem ser produzidas em até quatro horas.

— Buscando zerar essas filas, as pessoas poderão ter mais dignidade e sorrir para a vida, comer melhor, falar melhor, beijar melhor, sem ter vergonha — destacou o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno.

Nova Unidade Odontológica Móvel (UOM) prevista

Entre os anúncios feitos, Bueno também relembrou que Caxias contará com uma nova Unidade Odontológica Móvel. O equipamento deve ser garantido a partir de uma emenda parlamentar de R$ 440 mil.

De acordo com a assessoria da pasta, a nova unidade está em fase de regularização e ajustes. Inicialmente, o veículo deve ficar disponível para demandas no perímetro urbano e para o consultório de rua.