Escultura de 20 metros de altura no novo prédio do CIEE será inaugurada nesta terça-feira em Caxias

A estrutura começou a ser instalada na quinta-feira (11) e recebia detalhes finais nesta segunda (15). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Uma escultura está sendo instalada na lateral do novo prédio do CIEE, na Rua Olavo Bilac, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. A obra, que debate diversidade, pertencimento e projeção de futuro, recebe os últimos detalhes nesta segunda-feira (15), como pintura e iluminação, e tem inauguração prevista para terça (16), às 19h.

A montagem tem 20 metros de altura por 3,90 metros de largura e começou a ser instalada na manhã da última quinta-feira (11). A pintura e o projeto foram executados por Gustavo Gomes, conhecido artista de Caxias do Sul, que já realizou outros projetos pela cidade, como os murais da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da EPI Imigrante. Já a estrutura foi construída pela empresa Fabris Metal Criativo, do sócio proprietário Pablo Fabris.

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O convite para o desenvolvimento do projeto foi feito por Leonardo Balen, da BWB Incorporadora, responsável pela edificação, que desejava que o novo prédio tivesse uma arte pintada nas laterais. Durante as conversas, Gomes propôs que, em vez de uma pintura, a construção tivesse uma escultura.

— Durante o desenvolvimento do projeto, percebemos que poderíamos ir além de uma intervenção bidimensional. A proposta evoluiu para uma escultura monumental metálica integrada à arquitetura do prédio, permitindo criar uma obra permanente, com mais profundidade, iluminação e presença urbana — afirma Balen.

Após a confirmação de que o grafite daria lugar à escultura, Gomes começou a colocar a imaginação em prática. Com isso, surgiu o conceito da arte que foi ganhando forma até nos mínimos detalhes.

— É uma escultura que trabalha a identidade da arquitetura do edifício e essa mescla de cidade. Eu utilizei essa arte gráfica que eu já sou acostumado a fazer e que estudo há bastante tempo — explica Gomes.

Projeto da escultura ficará anexada ao prédio na Olavo Bilac. BWB Construtora / Divulgação

O modelo é trabalhado em aço pelos arquitetos. São quatro camadas que depois serão pintadas com tinta spray. Uma iluminação também será instalada na peça. O objetivo é tornar a construção um ponto turístico da cidade.

— A iluminação embutida vai valorizar esteticamente e trazer esse monumento para a cidade, onde a arte ganha um outro tipo de percepção — destaca o artista.