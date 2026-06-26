Entenda por que a água tem chegado escura em residências Caxias do Sul

De acordo com o Samae, são três os fatores que têm contribuído para as mudanças que fogem do padrão. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

Nos últimos dias, moradores de Caxias do Sul têm percebido alterações na coloração da água que tem saído das torneiras. Os casos, em sua grande maioria, foram registrados nesta semana em regiões que são abastecidas pelo Sistema Faxinal, segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Moradora do bairro São Pelegrino, a fonoaudióloga Pâmela Caroline de Lima percebeu há quatro dias a mudança. Ela diz que nunca tinha visto a situação, e que não se sente segura para consumir e, por isso, passou a comprar água mineral.

— Quando percebi a mudança na coloração da água entrei em contato com o síndico do condomínio, porque acreditava que seria algum problema no prédio. Logo após a empresa de gestão do condomínio enviou um comunicado dizendo que era um problema generalizado. A partir daí comecei a ler muitas reclamações nas redes sociais e percebi que não era apenas no meu bairro — relata Pâmela.

De acordo com o Samae, uma combinação de fatores tem contribuído para essa mudança. O primeiro deles é a inversão térmica que, segundo a autarquia, o frio faz com que as temperaturas da água na superfície e no fundo da represa fiquem parecidas, e a água se mistura. O segundo são os elementos do solo da região, em que nas bacias de captação existe, naturalmente, ferro e manganês. Com a mistura da água e a captação mais profunda, aumenta a presença desses minerais na água que sai da represa.

Além disso, em função da falta de chuva, o Faxinal está com 65,22% da capacidade máxima de reservação, o que também tem contribuído para isso, conforme explica Kátia Mello, diretora técnica dos sistemas de abastecimento de água Samae.

— Hoje nós estamos captando água a menos quatro metros. Nas outras situações, no caso dos outros invernos que não havia seca, a água ficava quase na superfície, então nós estamos fazendo a captação de uma água muito mais profunda, com muito mais concentração de metais — explica Kátia.

A diretora técnica detalha, ainda, que o tratamento continua sendo realizado conforme os padrões de qualidade estabelecidos, e reitera que a água está própria para consumo. Quando necessário, o Samae realiza ações como descargas pontuais para melhorar a qualidade da água.

A água bruta, antes de ser encaminhada à população, passa por análises, que são feitas de forma periódica, a depender da complexidade.

O Samae conta, ainda, com um computador que verifica dados de níveis, bombas, situações de cada etapa do tratamento e de tudo que é distribuído no município, de todos os sistemas de abastecimento.

— Toda água que é distribuída está dentro dos padrões de potabilidade, não tem nenhuma análise que a gente tenha realizado que demonstre o contrário. Então, a água distribuída pelo Samae é potável, só tem um pouquinho de cor em algumas situações — diz Kátia, que ainda complementa: