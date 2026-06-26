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Prejudica a saúde?
Notícia

Entenda por que a água tem chegado escura em residências Caxias do Sul

Situação começou a ser notada nos últimos dias pela população. De acordo com o Samae, são três os fatores que têm contribuído para as mudanças que fogem do padrão

Marcos Cardoso

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