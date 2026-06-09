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Empresário é multado pela Secretaria do Meio Ambiente por podar árvores além do permitido em Caxias do Sul

Conforme a assessoria de imprensa da pasta, o proprietário poderia fazer poda de 30% de cada árvore

Gabriela Alves

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