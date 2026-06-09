Empresário é multado pela Secretaria do Meio Ambiente por podar árvores além do permitido em Caxias do Sul

Árvores podadas ficam na Rua Coronel Flores. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A poda de plátanos que formavam o cenário da Rua Coronel Flores, na região da Estação Férrea, foi alvo de críticas por parte do Conselho Municipal das Árvores de Caxias do Sul nesta semana. A entidade se questionou, por meio de redes sociais, o exagero no corte.

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Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, a poda foi realizada pelo proprietário de um estabelecimento na rua e não pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o que é permitido. O problema, segundo a assessoria de imprensa da pasta, foi ele ter podado mais do que o limite estabelecido —30% de cada árvore, conforme autorização e orientação da Semmas.

Como desobedeceu o limite, ele será multado em cinco Valores de Referência Municipal (VRM) por árvore podada. O total da multa será de R$ 1.224,75, conforme o secretário em exercício da Semmas, Daniel Santos.