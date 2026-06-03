Geral

Construção liberada
Notícia

Embargo da obra de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega na RS-122, em Caxias, é levantado

Construção ficou paralisada por pouco mais de dez dias após Ministério do Trabalho constatar riscos de queda em altura superior aos 30 metros. Empreiteira paranaense cumpriu exigências e pôde retomar o serviço

Luca Roth

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