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Em seminário sobre enfrentamento ao feminicídio em Caxias do Sul, pesquisa revela perfil e motivações de agressores 

No Rio Grande do Sul, só em 2026, foram 38 mulheres vítimas deste tipo de crime

Gabriela Alves

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