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Em meio à sinalização de quebra de contrato com o Ideas, paralisação nas UPAs de Caxias do Sul chega ao fim

De acordo com secretário Municipal da Saúde, Rafael Bueno, contrato com a empresa, que administra unidades do Centro e Zona Norte, deve ser rescindido na próxima terça-feira (9)

Bruno Tomé

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