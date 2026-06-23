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Após assinatura da outorga
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Em Caxias, diretor da Infraero promete mais equipamentos no Hugo Cantergiani, além de lutar pela ampliação de voos

A cerimônia de transferência da administração municipal à Infraero ocorreu na manhã desta terça-feira com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e do diretor administrativo da Infraero, Aparecido da Silva

Renata Oliveira Silva

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