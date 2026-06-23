Em Caxias, diretor da Infraero promete mais equipamentos no Hugo Cantergiani, além de lutar pela ampliação de voos

A cerimônia de transferência da administração municipal à Infraero ocorreu na manhã desta terça-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Durante a assinatura da transferência da administração do Aeroporto Hugo Cantergiani da prefeitura de Caxias do Sul para a Infraero, o diretor administrativo da empresa, Aparecido da Silva, prometeu novos equipamentos para o terminal. A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (23), no próprio aeroporto, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

Apesar do período de transição da administração ainda estar dentro dos 120 dias, que começaram a valer a partir da publicação da portaria pelo Ministério de Portos e Aeroportos, no dia de 1º de junho, o diretor da Infraero já falou em mudanças para os usuários do terminal:

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— Nós estamos tirando alguns equipamentos de Passo Fundo e trazendo pra Caxias. Então, daqui uns dias, terão mais aparelhos de raio-X, esteiras e a expertise da Infraero, em termos de administração.

No entanto, a ampliação dos voos diários ainda está pendente devido às restrições da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (23), no próprio aeroporto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Esse é o grande objetivo de uma empresa que administra aeroporto e que vive de taxas aeroportuárias. Então, aumentar o número de voos, ver a questão comercial do aeroporto, como é que ele pode se tornar mais lucrativo, é um ponto a ser seguido e uma preocupação que a gente tem num curto espaço de tempo. Claro, o lucro não é a prioridade, a prioridade é prestar o bom serviço, mas dinheiro em caixa sempre é bem-vindo — destacou.

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Para o ministro Tomé Franca, a troca de gestão deve ser celebrada:

— É um momento de alegria, será um investimento que vai poder gerar uma maior capacidade para receber novos voos, aumentando o número de turistas e garantindo, nos próximos anos, que os turistas possam chegar a Caxias do Sul, fomentando o turismo e a economia.

Além disso, o ministro comentou que a decisão da Infraero em assumir o aeroporto foi muito debatida e que será essencial para que o município possa investir em outras áreas.

— A Infraero já tem um histórico de contribuição com a gestão dos grandes aeroportos do Brasil. O prefeito Adiló já vinha solicitando a transferência para que pudesse fazer os investimentos da prefeitura na educação, na saúde, na manutenção da cidade e o governo cumpre o seu papel ao assumir o aeroporto. Também estamos trabalhando fortemente para que nos próximos dias possamos iniciar as obras do novo aeroporto de Caxias, o aeroporto de Vila Oliva, com um investimento de mais de R$ 150 milhões — pontuou.

Futuras reformas

Um dos tópicos que deve ser discutido durante esse processo de transição é a ampliação do terminal de embarque e desembarque, dado que já foi destinada uma verba de R$ 6 milhões do Estado para a obra. A reforma é um dos fatores que podem ser determinantes para atrair mais voos para Caxias.

Obras já realizadas

Com um investimento superior a R$ 8 milhões, provenientes de recursos do Governo do Estado, uma das obras realizadas recentemente no aeroporto foi a reforma do muro próximo à cabeceira sul da pista. Além disso, foi concluída a recuperação da pista ainda em 2025, bem como o reforço da segurança no espaço.