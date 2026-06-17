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Em audiência pública, entidades entregam ao Ibama manifesto a favor do Porto Meridional em Arroio do Sal 

Reunião no litoral teve a presença de 600 pessoas no CTG Rincão da Estância e se repete nesta quinta-feira em Porto Alegre; encontro será transmitido pela internet

Pedro Zanrosso

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