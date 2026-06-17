Em audiência pública, entidades entregam ao Ibama manifesto a favor do Porto Meridional em Arroio do Sal 

Primeiro encontro durou mais de seis horas em Arroio do Sal. Prefeitura de Arroio do Sal / Divulgação

A primeira audiência pública sobre o projeto do novo Porto Meridional, a ser construído em Arroio do Sal, durou mais de seis horas e teve a entrega de um manifesto de apoio à obra assinado por 30 entidades empresariais. O encontro foi no município do Litoral Norte. Uma segunda audiência está marcada para esta quinta-feira (18) em Porto Alegre.

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A reunião de terça reuniu mais de 600 pessoas e ocorreu no CTG Rincão da Estância. Foi mediada pelo Ibama e pela DTA Engenharia, empresa contratada para desenvolver os estudos ambientais para a obra do porto.

A audiência faz parte de uma das etapas do processo de emissão do licenciamento ambiental do empreendimento de R$ 6,5 bilhões, que será implantado no Balneário Jardim Oliva.

— Respeitamos os poucos que foram contrários ao porto, mas estamos comprometidos com a viabilização deste empreendimento que oportunizará não só emprego e desenvolvimento urbano, mas dignidade para nossa gente. O apoio massivo de entidades e população nos mostra que estamos no caminho certo — disse o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto.

Foram apresentados na audiência o método de construção dos quebra-mares, a estrutura em terra da zona de retroporto e o planejamento de uma nova rodovia para ligar o porto diretamente à BR-101.

O terminal portuário terá capacidade para movimentar até 53 milhões de toneladas de cargas por ano e prevê a geração de 1,5 mil empregos diretos. O empreendimento vai adotar o modelo onshore, ou seja, fora da faixa de areia, que preserva o acesso e o uso público da orla, sem prejuízo às condições da beira-mar.

Audiência em Porto Alegre

Uma segunda audiência pública será realizada nesta quinta-feira (18) em Porto Alegre. O evento acontecerá às 18h, no Grêmio Náutico União (Rua João Obino, 300, bairro Petrópolis). A reunião terá transmissão pela internet (acesse pelo site www.audienciaportomeridional.com.br)