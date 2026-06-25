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“É uma segunda chance que tivemos”: um mês após grave acidente na RS-122, adolescente recebe alta e reencontra colegas e família

Benício Moscon ficou hospitalizado por um mês após ficar gravemente ferido em acidente na RS-122, próximo à Curva da Julieta, em Farroupilha. A mãe Cristina Dornelles Moscon e o pai, Paulo Fernando Moscon, também se recuperam em casa 

Gabriela Alves

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