Dos campos à grelha: churrasco de pinhão se consolida em São Francisco de Paula

A carne e o pinhão são misturados até formar uma massa uniforme. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

O pinhão, alimento tradicional dos Campos de Cima da Serra, ganhou uma versão própria no churrasco em São Francisco de Paula. A receita mistura carne bovina, suína e pinhão triturado, além de temperos como alho, cebola, pimenta e cheiro-verde.

O preparo exige atenção à proporção dos ingredientes. Segundo o assador Fabiano Braz, o pinhão deve representar cerca de 30% da mistura em relação à quantidade de carne. O equilíbrio é necessário para garantir a consistência da massa e evitar que ela se desfaça na grelha.

— Se colocar muito pinhão, ele esfarela e não segura na grelha. Tem que dosar bem para dar liga — explica.

A carne e o pinhão são misturados até formar uma massa uniforme. Depois de descansar por cerca de uma hora, o preparo vai diretamente para a grelha. O tempo no fogo já é mais rápido: cerca de 20 minutos e o churrasco está servido.

Origem campeira

A receita mistura carne bovina, suína e pinhão triturado, além de temperos como alho, cebola, pimenta e cheiro-verde. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

A receita tem origem nas tradições locais, em que o pinhão já era utilizado em diferentes preparos, como paçocas e carnes assadas. Antes de ir para a grelha, o churrasco de pinhão era feito de outra forma.

— Era enrolado em um espeto de madeira, um espeto quadrado, e assado na lenha. Chamavam de “pau enrolado” — conta Fabiano.