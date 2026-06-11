Dois homens são presos com sete quilos de maconha no centro de Vacaria

Dois homens foram presos pela Brigada Militar na tarde desta quinta-feira (11) por suspeita de tráfico de drogas. Eles foram localizados pelos policiais circulando em um veículo na área central de Vacaria.
Durante a fiscalização, as autoridades constataram que o motorista não tinha habilitação e que o veículo estava com o licenciamento vencido.
Ao revistar o carro, os policiais encontraram duas malas com porções de maconha. Ao todo, foram apreendidos sete quilos, bem como uma balança de precisão, celulares, dinheiro e um revólver calibre .38.
Diante da situação, a dupla foi conduzida para a delegacia, onde o registro do flagrante foi lavrado.