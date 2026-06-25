Do papelão à cama quente: na semana mais fria do ano, ocupação média nas casas de passagem de Caxias passa de 90%

Usuários tem acesso a seis refeições diárias, como o café da manhã. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O inverno trouxe consigo a semana mais gelada do ano até então — com temperaturas mínimas abaixo do 0°C na Serra —, um cenário que torna os serviços às pessoas em situação de rua ainda mais essenciais. Em Caxias do Sul são ofertadas 130 vagas para casas de passagem, com acréscimo de mais 30 nesse período. Cerca de 91,9% dos lugares foram ocupados entre esta quarta-feira (24) e a quinta-feira (25).

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Smasc), antiga FAS, acompanha e avalia diariamente a eventual necessidade de ampliação de vagas — o que por ora não foi entendido como necessário. O pico recente ocorreu na última terça-feira (23), quando sobraram apenas quatro lugares, uma taxa de ocupação de 97,5%.

Na ocasião, 11 pessoas foram recolhidas das calçadas e interior de marquises e viadutos pela equipe de abordagem, composta por educadores, psicólogos e assistentes sociais. O trabalho, que busca a sensibilização e aceitação, ocorre das 8h às 22h e em regime de sobreaviso nos feriados e fins de semana.

Nesta quinta, acompanhamos o amanhecer e as primeiras atividades na casa de passagem São Francisco de Assis, no bairro Cinquentenário. A mínima assinalada pelos termômetros foi de -1,4ºC, um clima absolutamente congelante nas ruas de Caxias.

Na unidade de acolhimento, o despertar ocorre a partir das 5h40min. Após arrumarem suas camas, 30 homens e 10 mulheres se direcionaram ao refeitório. Para trazer motivação ao ambiente, um dos educadores conduziu uma oração, que foi entoada por todos. Na sequência, às 6h, foi servido café, leite, pão, chimia e margarina.

Essa era apenas a primeira de um total de seis refeições que são oferecidas diariamente, desde almoço e janta com proteína e verduras, até lanches.

Café da manhã é servido logo após o despertar, a partir das 6h. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Às 7h30min, os quartos são fechados e voltam a ser abertos apenas de tarde. Quem fica na casa participa, ao longo do dia, de oficinas que abordam assuntos como elaboração de currículo e autocuidado. Mas há quem já está empregado e sai cedinho para o trabalho.

Ao ingressar na casa de passagem, os usuários recebem kits de roupas e de higiene — incluindo escova e pasta de dentes, toalha de banho, sabonete, xampu e aparelho de barbear. Eles têm acesso a banheiros e chuveiros reservados. Os dormitórios são coletivos, mas separados por gênero, com camas de solteiro e beliches.

Os pets também são bem-vindos: havia 10, entre cães e gatos, na unidade.

'Na rua não temos cama quente'

Entre os acolhidos, a família do educador venezuelano Railyns Jose Ramos Moreno, 31 anos, chegou na quarta (24). Ele, a esposa Yrelis Natali Brito Navarez, 33, e o filho Eliezer, oito, passaram uma noite na rua recentemente. O desejo é por se restabelecer financeiramente.

— Quando dormimos na rua, estava zero grau durante a noite e madrugada — relembra Moreno, que é do estado de Guárico, na região central da Venezuela.

O metalúrgico Rodrigo Lemos Pires, 43, também está determinado a retornar ao mercado de trabalho e recomeçar. Em Caxias há sete anos e no Brasil há quase 20, o uruguaio de Rivera completou 15 dias consecutivos na hospedagem, mas nem sempre foi assim:

— Eu ficava um ou dois dias. Então, no dia do meu aniversário, em 1° de junho, eu pensei "nossa, estou fazendo 43 anos e dormindo num papelão na rua", decidi mudar. Estou indo no Caps (Centro de Atenção Psicossocial), não sinto mais abstinência. Agora, estou largando currículos, meu foco é o serviço.

Uruguaio Rodrigo Lemos Pires, 43, é participativo nas atividades propostas pela casa, como uma relacionada à Copa do Mundo. Usuários também ajudam na limpeza do espaço. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para ele, o abrigo fornece tudo o que é necessário.

— Temos cama quente, televisão para assistir, uma atividade, um almoço e um café quentinho. Na rua a gente não tem isso, por isso peço para que meus companheiros, meus irmãos da rua, tenham força, é possível — reflete, aconselhando aos amigos em vulnerabilidade que aceitem o acolhimento.

A casa também realiza atividades leves, como uma alusiva à Copa do Mundo. Além de assistir à partida em que o Brasil venceu a Escócia pelo torneio, na quarta, eles foram convidados a organizar cada uma das 48 seleções em seu respectivo grupo e formar o chaveamento da fase seguinte em um quadro, que está exposto na entrada.

— Tivemos que decorar os grupos, porque na rua, nossa mentalidade fica "meio fora". Como estamos sempre vendo os jogos da Copa, a gente tem que saber — brinca Pires, que embora tenha criado vínculo com o Brasil, deixa evidente a torcida pela Seleção Uruguaia.

Sônia Maria Pereira (D) vai para um lar definitivo com a nova amiga Fernanda Vittorazzi Albino. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Essa quinta-feira foi um dia singular para Sônia Maria Pereira, 56: ela estava de saída da São Francisco de Assis para um lar definitivo. Com alegria estampada no rosto, revelou que conseguiu alugar uma residência, onde irá morar com a amiga que fez na casa de passagem, a técnica de enfermagem Fernanda Vittorazzi Albino, 39.

— Hoje está fazendo um mês que cheguei aqui, fui muito bem tratada e respeitada, parece que sou a mamãe da casa. Ganhei peso, me deram roupas... Aqui é tudo de bom, mas tenho que ter minha casa — diz Sônia.

Variação na ocupação foi de 27% em um mês

Franciele Roso, diretora da alta complexidade da Smasc (D) e a coordenadora da casa de passagem São Francisco de Assis, Fernanda Borges. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Até aqui, junho registrou uma média de 140 vagas preenchidas nos abrigos, enquanto em maio, o índice era de 110, de acordo com a diretora de alta complexidade da Smasc, Franciele Roso. A variação foi de aproximadamente 27% de um mês para o outro — fase que marca a transição do outono para o inverno.

A cidade possui atualmente duas casas de passagem, a São Francisco de Assis e a PAS-RUA (Programa de Apoio à Saída das Ruas), que funcionam 24h e em regime de atendimento prolongado de até 90 dias. A unidade Bom Samaritano, por sua vez, é uma residência reservada somente para pernoite.

O encaminhamento ao serviço é realizado por meio da abordagem social ou quando a pessoa em vulnerabilidade busca por conta o Centro Pop Rua, que regula as vagas.

Dormitórios são coletivos, mas separados por gênero, com camas de solteiro e beliches. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A diretora explica que o perfil de usuários costuma variar entre pessoas com dependência química e saúde debilitada, que precisam de apoio especializado, e outras em que a condição de rua é pontual, como imigrantes e desempregados.

— Quando uma vaga é regulada nas unidades de acolhimento, é preenchido um prontuário pela equipe técnica para construção do plano individual de atendimento (PIA). Nele, estabelecemos metas com o usuário. O foco principal é que todos consigam se inserir no mercado de trabalho e consigam uma moradia, mesmo que em pensão ou locada — destaca Franciele.

Por não ter um levantamento específico sobre a população de rua de Caxias do Sul, a Smasc se orienta pelos dados do Cadastro Único, que registra 1.057 inscritos em vulnerabilidade, e pela média de 430 pessoas atendidas por mês no Centro Pop Rua.

Casas de passagem têm normas de convivência

A diretora da Smasc, Franciele Roso, reforça que as casas de passagem possuem normas de convivência que têm seu cumprimento acordado com os usuários no momento de ingresso no serviço.

A entrada nas casas de passagem ocorre até as 17h30min. A exceção é aberta para quem tem emprego fixo ou é acolhido na rua durante a noite. Não é possível, por exemplo, acessar o estabelecimento sob efeito de drogas. Também não são acolhidas pessoas que estão foragidas do sistema prisional.

Outras situações registradas nos ambientes de acolhimento, como agressões físicas ou verbais, dano ao patrimônio e desligamento espontâneo do abrigo, podem ocasionar em suspensões de até 30 dias. Franciele acrescenta, entretanto, que os critérios são flexibilizados no período de baixas temperaturas.