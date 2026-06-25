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Do papelão à cama quente: na semana mais fria do ano, ocupação média nas casas de passagem de Caxias passa de 90%

Prefeitura acompanha e avalia diariamente a eventual necessidade de ampliação de vagas. No inverno, município oferece 160 lugares em abrigos. Conheça rotina e usuários de uma das unidades

Luca Roth

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