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Indústria alimentícia
Notícia

Disputa na hora do lanche: como as empresas da Serra encaram as gigantes do mercado de biscoitos e salgadinhos

Criatividade e foco na qualidade são ingredientes indispensáveis na receita de marcas que unem tradição e modernidade para levar o sabor regional cada vez mais longe

Andrei Andrade

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