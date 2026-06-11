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Dia Mundial do Doador de Sangue ganha programação e incentivo à doação em Caxias do Sul

Estoque é considerado estável em sete dos oito tipos sanguíneos, mas Hemocentro alerta para a necessidade de receber doações diárias para atender a demanda

Pedro Zanrosso

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