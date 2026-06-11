Dia Mundial do Doador de Sangue ganha programação e incentivo à doação em Caxias do Sul

Tipo sanguíneo O- é o que recebe menos doações. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Celebrado neste domingo (14), o Dia Mundial do Doador de Sangue alerta para a importância da doação e, em Caxias do Sul, ganhou programação que incentiva a comunidade a manter os estoques estáveis para suprir a demanda dos 49 municípios atendidos.

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Na última quarta-feira (10) foi realizada a coleta externa em Carlos Barbosa e, até sábado (13) o Hemocs (Rua Ernesto Alves, 2.260) recebe apresentações culturais. Também estão previstas palestras em empresas e o horário da segunda-feira (15) será estendido para até as 18h30min, sem fechar ao meio-dia.

Dos oito tipos sanguíneos coletados, sete tem estoque considerado estável. Com 26 bolsas, no entanto, o tipo O- tem estoque em alerta por ser mais raro. De acordo com o diretor do Hemocs, Bruno Muner, ações como a desta semana auxiliam de forma momentânea para o aumento dos estoques:

— Dependemos da continuidade das doações. Estamos com um volume abaixo do ideal para o tipo O-, mas dentro de um padrão aceitável. Ele é um dos que temos mais necessidade e dificilmente conseguimos estar no estoque ideal. Qualquer acidente ou situação emergencial faz o estoque baixar muito rápido, por isso temos que receber doadores diariamente no Hemocentro porque as doações em massa em grandes eventos aumentam os estoques apenas momentaneamente e não conseguem suprir a rotina de liberação para hospitais, cirurgias e pacientes oncológicos.

Na programação está prevista a apresentação do Grupo Socego na Pauta, no Instituto de Audiovisão, às 15h desta quinta-feira (11). Na sexta à tarde se apresentam a Banda Vanguarda, da Guarda Municipal de Caxias, e os cantores Luísa Prestes, Filipe Guimarães e Ana Julia Santos. O sábado reserva a apresentação do Trio Fabi, Alencar e Dhembla, às 10h30min. Todas as apresentações ocorrem no Hemocs.

Quem pode doar

Para realizar a doação, é necessário, além de apresentar documento com foto, ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias; estar bem de saúde; pesar mais de 50 kg; ter dormido mais de seis horas no dia anterior; não estar em jejum; evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação; não ingerir bebidas alcoólicas pelo menos 12 horas antes e não fumar duas horas antes.

Como está o estoque