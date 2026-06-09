Dia dos Namorados: previsão de aumento de intenção de compras e no tíquete médio anima lojistas caxienses

Pesquisa aponta que os estabelecimentos de rua do centro de Caxias do Sul lideram a preferência do público na hora de escolher o presente de Dia dos Namorados: 53% dos entrevistados devem fazer essa opção. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Três em cada quatro caxienses se consideram pessoas românticas e deixam esse sentimento influenciar as decisões de consumo. É o que aponta a pesquisa de Dia dos Namorados feita pelo Núcleo de Informações de Mercado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Caxias). O levantamento traz otimismo para o comércio na terceira data mais importante do calendário varejista, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães: a intenção de compra cresceu 2,8% em relação ao ano passado, enquanto o tíquete médio estimado é de R$ 297, valor 3,7% superior ao registrado em 2025.

Entre os insights que a pesquisa oferece também está a importância que o consumidor dá à ambientação das lojas para a data e à qualidade do atendimento. Para o gerente administrativo da CDL Caxias, Carlos Cervieri, são informações importantes para ajudar a impulsionar as vendas.

— A dica que este dado deixa é que o lojista precisa caprichar na decoração, na vitrine, para deixá-la atraente. São 81% que afirmam que a ambientação é um fator que interfere no fato de ele entrar ou não na loja — destaca.

Realizado presencialmente com 603 moradores de Caxias, o levantamento aponta também para um consumidor mais planejado: quase metade dos entrevistados diz pretender comprar presentes, sendo que cerca de 75% afirmam que irão pesquisar preços e produtos antes de fechar negócio.

— Isso vai ao encontro de outra tendência que a gente percebe em outras pesquisas, que é a de fazer a pesquisa online, de preços e produtos, mas optar pela compra presencial. Isso evidencia a importância de que a equipe esteja bem preparada, a fim de que o cliente saia da loja com a sensação de que valeu a pena ter entrado para fazer a pesquisa e a compra — ressalta Cervieri.

Maio foi bom para renovar o roupeiro, junho é melhor para presentes

Na loja Conexão Urbana, jaquetas e casacos masculinos têm sido bastante procuradas pela clientela, formada em maioria por mulheres que, nesta época, buscam presentes para os companheiros. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As lojas físicas continuam sendo os principais canais utilizados pelos consumidores para buscar informações e produtos. Os estabelecimentos de rua do Centro (53%) lideram a preferência, seguidos por lojas em shopping centers (14,9%) e em bairros (9,9%). O comércio virtual de outras cidades representa 8,9% das preferências, enquanto o comércio virtual local soma 7%.

À frente da Conexão Urbana, loja de moda masculina e feminina com unidades na Rua Tronca e na Avenida Júlio de Castilhos, a lojista Caroline Dalcin afirma que a empresa investe cada vez mais em decoração e vitrines temáticas como chamarizes, aliado a campanhas nas redes sociais.

— Para nós, o Dia dos Namorados, em questão de presentes, é melhor até do que o Dia das Mães e só perde para o Natal. Maio foi um mês bom por causa do frio, mas não tanto para presentes. É quando as pessoas, especialmente as mulheres, aproveitam para renovar o próprio guarda-roupas — ressalta Caroline.

A empresária explica que o perfil predominante da clientela, formada majoritariamente por mulheres, contribui para o crescimento das vendas de itens masculinos nesta época do ano. A preparação para a data também começa com bastante antecedência, já que boa parte das coleções é comprada meses antes para garantir estoque adequado à demanda esperada.

— O que mais estamos vendendo para presentear são casacos mais alinhados, que podem ser usados em ocasiões especiais, além de camisas e blazers. Todo ano tem uma peça que se destaca, e neste ano estamos percebendo uma procura maior por esse estilo. Como mais de 80% do nosso público é feminino, são as clientes que acabam comprando para namorados, maridos e companheiros — destaca a lojista.

OUTROS NÚMEROS

Vestuário e acessórios lideram as preferências na busca por presentes de Dia dos Namorados em Caxias, com 23,8% Fabio Grison / Divulgação

Ainda segundo a pesquisa da CDL Caxias, entre os motivos que ajudam a lembrar do Dia dos Namorados, a chegada desta época do ano no calendário é suficiente para 35,7%. Há, contudo, quem precise de uma ajudinha dos anúncios em redes sociais, e-mails ou sites (24,5%) ou de promoções específicas (16,9%). Comentários de outras pessoas (9,6%), lojas decoradas (7,1%) e anúncios em jornais, revistas, outdoors e rádio (5,2%) também cumprem esse papel.

Os itens mais buscados para presentear concentram-se em segmentos tradicionais: vestuário e acessórios lideram as preferências, com 23,8%, seguidos por itens de higiene e beleza (17,0%), calçados (16,7%), flores (13,0%), chocolates e doces (9,6%) e joias e relógios (8,7%). Em percentuais menores, aparecem eletroeletrônicos, serviços pessoais e utensílios domésticos.

E na hora de pagar pelos presentes, o Pix aparece como principal meio de pagamento para o Dia dos Namorados, sendo a modalidade escolhida por 37,9% dos consumidores. Na sequência aparecem cartão de crédito (22,8%), dinheiro (19,5%), cartão de débito (19,2%) e crediário da loja (0,5%).

Carlos Cervieri destaca a importância que as pesquisas de intenção de consumo, realizadas periodicamente pela CDL próximo a datas comemorativas ou a mudanças de estação, além das pesquisas trimestrais de inadimplência, têm para o planejamento dos lojistas.

— Os resultados das nossas pesquisas têm sido muito assertivos, porque depois da data fazemos um novo levantamento e percebemos que os números costumam se confirmar. A pesquisa também gera um e-book disponibilizado aos associados. Se o lojista souber utilizar essas informações como estratégia para o seu negócio, aliado a bons preços e produtos de qualidade, terá mais condições de ampliar suas vendas — destaca o dirigente.