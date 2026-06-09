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Dia dos Namorados: previsão de aumento de intenção de compras e no tíquete médio anima lojistas caxienses

Intenção de compra cresceu 2,8% em relação a 2025, segundo pesquisa da CDL Caxias. Levantamento também aponta preferências por lojas de rua que investem em ambientação especial para a data

Andrei Andrade

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