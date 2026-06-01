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Patrimônio histórico
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Demolição em área protegida na Cooperativa Forqueta, em Caxias do Sul, gera multa de R$ 36 mil 

Obra foi embargada ainda na sexta-feira (29), quando fiscais da prefeitura estiveram no local. Conforme a legislação municipal, imóveis com mais de 50 anos ou listados no Plano Diretor não podem sofrer intervenções sem análise prévia do DIPPAHC. Área da vinícola se enquadra nas regras de proteção 

Tamires Piccoli

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