Demolição em área protegida na Cooperativa Forqueta, em Caxias do Sul, gera multa de R$ 36 mil 

Intervenção aconteceu na sexta-feira (29), quando uma escavadeira foi flagrada no local. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A análise técnica da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul apontou que parte de um muro de tijolos à vista, pertencente à estrutura da Cooperativa Vitivinícola Forqueta, foi derrubada na última sexta-feira (29). Embora a área onde ocorreu a intervenção não seja tombada individualmente, o espaço está inserido em zona de proteção prevista pela Lei de Proteção do Patrimônio Cultural de Caxias do Sul.

Na prática, imóveis com mais de 50 anos, assim como aqueles com valor histórico, cultural ou paisagístico, ou incluídos em áreas de interesse patrimonial, não podem ser demolidos sem autorização prévia da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (DIPPAHC). O espaço em questão está incluído em área de Interesse Patrimonial, Histórico, Cultural e Paisagístico do município, listados no Plano Diretor.

Diante da ausência de solicitação prévia ao órgão, a Secretaria Municipal da Cultura encaminhou parecer técnico à Secretaria Municipal de Urbanismo. No documento, é solicitado o pagamento de multa no valor de R$ 36.742,50, além da manutenção do embargo da obra. Os responsáveis pela Cooperativa Vitivinícola Forqueta podem pedir a reavaliação do valor e apresentar medidas compensatórias à prefeitura.

Na última sexta-feira, a reportagem flagrou uma escavadeira operando no local. Segundo o operador da máquina, as ações se limitavam à limpeza do terreno. Contatados, os responsáveis pela cooperativa não foram localizados até o fechamento desta matéria.

Importância histórica e cultural

Reconhecida como a primeira cooperativa vinícola da América Latina, a Cooperativa Vitivinícola Forqueta foi fundada em 1929 por 12 agricultores descentes de imigrantes italianos. O empreendimento no bairro Forqueta se tornou uma referência na Serra, impulsionando a organização de pequenos produtores e auxiliando na estruturação de cadeias locais.