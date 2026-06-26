Definida empresa que vai construir a UBS Vila Ipê, em Caxias do Sul

Está definida a empresa responsável pela construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Ipê, em Caxias do Sul. O contrato com a BJ Queiroz Engenharia e Construções foi assinado nesta sexta-feira (26).
A empresa, segundo a prefeitura, foi contratada no sistema de "dispensa", após o processo de licitação não apresentar interessados. O valor total da obra é de R$ 3,2 milhões e será custeado por emendas parlamentares e pelo município.
Ainda conforme a prefeitura, a ordem de início dos trabalhos deve ser assinada nos próximos dias. Após, o prazo de conclusão do serviço é de 18 meses.
O prédio, com área de 692,21 metros quadrados, será construído no mesmo local da atual UBS, que será demolida. Além disso, a nova estrutura será de grande porte (tipo III), projetada pelo Ministério da Saúde para abrigar até três equipes de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. A UBS Vila Ipê atende a cerca de 12 mil pessoas.
Durante a obra, os moradores serão atendidos em um local provisório. O espaço, no entanto, não está definido. A intenção é que a estrutura seja nas proximidades da unidade atual.