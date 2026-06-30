Defesa Civil emite alertas para a Serra por risco de temporais e elevação de rios

De acordo com a Defesa Civil, são esperadas chuvas intensas e volumosas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas em razão da previsão de chuva intensa sobre o Estado. O primeiro aviso é um alerta de risco meteorológico, válido entre esta terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1º). Na Serra, apenas a região dos Campos de Cima da Serra aparece em alerta amarelo, classificado como risco moderado, indicando que a população deve permanecer atenta às condições do tempo. A área de Caxias do Sul não está incluída nesse alerta.

De acordo com a Defesa Civil, são esperadas chuvas intensas e volumosas, com acumulados entre 70 e 100 milímetros, podendo ultrapassar 130 milímetros em alguns pontos. Parte desse volume pode ocorrer em poucas horas, com possibilidade de até 100 milímetros em seis horas. Também há previsão de tempestades com queda isolada de granizo, rajadas de vento de até 90 km/h e risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de árvores.

Já o segundo aviso é um alerta hidrológico. Nesse caso, praticamente toda a Serra está em alerta amarelo, considerado de risco moderado. Nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Bom Jesus e São José dos Ausentes aparecem em alerta laranja, que representa risco alto e exige que a população esteja preparada para possíveis ocorrências.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também reforçou o cenário de instabilidade. Para esta terça-feira (30), o órgão publicou três alertas de perigo potencial para chuvas intensas e tempestades em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já para quarta-feira (1º), o Inmet elevou o nível de atenção e emitiu um alerta laranja de tempestade para parte dos três estados. Este alerta abrange toda a Serra.

Alerta laranja vale para todos os estados da região Sul na quarta-feira (1º). INMET / Divulgação