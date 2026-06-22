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Defesa Civil emite alerta de frio intenso, possibilidade de geada e congelamento de pista na Serra

Aviso é válido entre terça e sexta-feira, com previsão de temperaturas negativas, vento e sensação térmica ainda mais baixa nas áreas mais altas da região

Pablo Ribeiro

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