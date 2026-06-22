Defesa Civil emite alerta de frio intenso, possibilidade de geada e congelamento de pista na Serra

Semana será marcada pelo frio intenso na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta laranja para frio intenso na Serra entre terça (23) e sexta-feira (26). O aviso, classificado como de alerta alto, prevê a atuação de uma massa de ar polar sobre o Estado, favorecendo temperaturas muito baixas, geada generalizada e possibilidade de congelamento de pistas, especialmente nas áreas mais elevadas da região.

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC), o frio será persistente ao longo da semana, com mínimas próximas ou abaixo de 0°C e sensação térmica ainda menor devido ao vento.

Antes da chegada mais intensa da massa de ar polar, esta segunda-feira (22) será marcada por mudanças nas condições do tempo. De acordo com a Climatempo, um sistema de baixa pressão associado a uma corrente de ar instável em altitude provoca áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. Na Serra, o céu permanece encoberto, com chuva em diversos momentos do dia, podendo ocorrer pancadas de intensidade moderada. Em Caxias do Sul, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 11°C.

Na terça-feira (23), o tempo melhora, com predomínio de sol ao longo do dia, mas o frio ganha força. A Defesa Civil alerta para rajadas de vento, que aumentam a sensação de frio, além da possibilidade de congelamento de pistas na Serra. As temperaturas devem variar entre 1°C e 8°C na maior parte dos municípios da região.

Na quarta-feira (24), o frio se intensifica ainda mais. Há previsão de geada generalizada em todo o Estado, com temperaturas baixas durante todo o dia. O céu deve variar entre poucas nuvens e parcialmente nublado, enquanto a Serra permanece sob monitoramento devido ao potencial para fenômenos típicos do inverno nas áreas mais altas. Em Caxias do Sul e São José dos Ausentes, a mínima prevista é de 0°C.

A quinta-feira (25) também será marcada por frio intenso ao amanhecer, com possibilidade de temperaturas negativas e formação de geada. Apesar dos períodos de sol ao longo do dia, o frio continua predominando. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 0°C e 11°C.

Na sexta-feira (26), o alerta segue em vigor. Ainda há possibilidade de geada em diferentes regiões do Estado. Na Serra, a previsão indica tempo ensolarado, com formação de nevoeiro ao amanhecer e durante a noite. As temperaturas devem oscilar entre 1°C e 15°C na maioria dos municípios.

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